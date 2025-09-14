A la cárcel presunto responsable del homicidio de un servidor judicial en Boyacá

Adrián José Valderrama González se entregó a las autoridades por su presunta participación en el homicidio de Javier Sánchez Medina. Foto: Archivo Particular

El pasado 2 de septiembre, en zona rural de Moniquirá (Boyacá), fue encontrado el cuerpo de Javier Sánchez Medina, un servidor de la Rama Judicial que habría sido asesinado en su vivienda. En medio de las investigaciones por este hecho, se entregó un hombre que ya fue judicializado y enviado a la cárcel.

Se trata de Adrián José Valderrama González, quien se entregó a las autoridades por su presunta participación en el crimen. Según la investigación, el día de los hechos, acompañó a Sánchez Medina a su casa, en donde lo habría asesinado y luego escapado del lugar. El servidor judicial fue encontrado con signos de violencia.

Javier Sánchez Medina se desempeñaba como abogado sustanciador del juzgado penal de Moniquirá, pero todavía no es claro si su asesinato tiene que ver con su trabajo. El hombre que se entregó a las autoridades es extranjero y fue imputado por el delito de homicidio agravado.

En su contra, la Fiscalía pidió que fuera enviado a una cárcel mientras que avanza la investigación, petición que aceptó el juez de garantías del caso. Por el asesinado del abogado, el Consejo Superior de la Judicatura pidió una investigación rápida que permita dar con los responsables.

Además, agregó: “El Consejo Superior de la Judicatura lamenta y rechaza de manera enérgica el asesinato del doctor Javier Sánchez Medina, servidor judicial del Circuito Judicial de Moniquirá”. Por su parte, la Personería del municipio se unió a los mensajes de pesar y rechazo por la muerte del funcionario y agregó: “Es un hecho que constituye una grave afrenta contra la vida, la justicia y el Estado social de derecho”.

🚨El Consejo Superior de la Judicatura lamenta y rechaza de manera enérgica el asesinato del doctor Javier Sánchez Medina, servidor judicial del Circuito Judicial de Moniquirá, Boyacá.



Expresamos nuestra profunda solidaridad con la familia, compañeros de trabajo y allegados. pic.twitter.com/NksPXXxJ4s — Rama Judicial (@judicaturacsj) September 4, 2025

En cuanto a los compañeros de la víctima, el mensaje fue claro: “Consternados y desconsolados, lamentamos el vil asesinato de nuestro amigo y colega, Javier Sánchez Medina, expresamos públicamente el rechazo de cualquier forma de violencia que atente contra la dignidad humana y reafirmamos nuestro compromiso con la justicia y el respeto por la vida”, fue el mensaje de los juzgados del municipio de Moniquirá.

