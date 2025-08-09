A la cárcel señalado de participar en crimen de italiano desmembrado en Santa Marta

El hombre de 18 años es uno de los cinco capturados por el crimen del ciudadano italiano en Santa Marta. Foto: Fiscalía

Fue enviado a la cárcel uno de los cinco capturados por el crimen del biólogo italiano Alessandro Coatti en Santa Marta en abril de este año. Se trata de José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, quien al parecer habría tenido que ver con el desmembramiento y distribución en bolsas del cuerpo de la víctima.

De acuerdo con las pruebas recolectadas por la Fiscalía en el caso, el biólogo, aparentemente, fue contactado a través de una plataforma virtual y convencido de asistir a una cita en un inmueble del barrio El Pando. Al llegar, señala el ente investigador, “la víctima fue amordazada, golpeada en distintas partes del cuerpo y despojada de dinero en efectivo, tarjetas y su celular”.

Tras haberle robado sus pertenencias, dice la Fiscalía, el biólogo italiano fue golpeado “con un objeto contundente en la cabeza, asfixiado y desmembrado”. El recientemente capturado Diazgranados Sotelo y otra persona, al parecer, “introdujeron partes del cuerpo en bolsas negras y, a bordo de una motocicleta, las fueron distribuyendo por diferentes sectores de la ciudad”.

Una fiscal de la Seccional Magdalena le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas agravadas; así como los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El hombre no aceptó ninguno de los cargos.

Hasta el momento, incluyendo a Diazgranados, son cinco las personas capturadas y judicializadas por su posible participación en el crimen del ciudadano italiano: Oswal Moisés Ospino Navarro, Isaac Enrique Márquez Charris, Andrea Camila Verdugo Escorcia y Brian Augusto Cantillo Salcedo.

