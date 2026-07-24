A prisión alias “Iván”, presunto jefe del frente Dagoberto Ramos de las disidencias Farc

El hombre fue capturado por el Ejército Nacional en el corregimiento de El Palo, en Caloto (Cauca). Foto: Fiscalía General de la Naci

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John Heider Troches Mestizo, alias “Iván” o “Sombra”, presunto jefe del frente Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las Farc, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación en la mañana de este viernes 24 de julio.

Según el ente investigador, alias “Iván” habría hecho parte de esa estructura armada, que tiene mayor incidencia en Caloto y Toribío (Cauca), desde 2021. Además, sería el encargado de coordinar el cobro de rentas ilícitas a cultivadores y transportadores de marihuana.

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La Fiscalía también señaló que Troches Mestizo “habría ejercido control sobre corredores utilizados para el tráfico de estupefacientes, realizado labores de inteligencia contra la fuerza pública, impartido instrucciones a otros integrantes de la organización y participado en la instalación de artefactos explosivos, hostigamientos armados y otras acciones ofensivas ordenadas por el grupo ilegal”.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Alias “Iván” no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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El hombre fue capturado por el Ejército Nacional en el corregimiento de El Palo, en Caloto (Cauca). Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron armas de fuego, proveedores y munición, sin la autorización de la autoridad competente. Además, fueron hallados 7.800 gramos de marihuana.

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