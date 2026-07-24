Más de 70 líderes sociales han sido asesinados durante primer semestre de 2026: Defensoría

Entre enero de 2016 y el 30 de junio de 2026, la Defensoría ha registrado un total de 1.741 casos confirmados de asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Foto: Agencia Anadolu

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El primer semestre de 2026 ha sido violento para los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia: 78 han sido asesinados. Así lo dejó ver el más reciente balance entregado por la Defensoría del Pueblo, en el que expuso hechos que han ocurrido entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año.

De acuerdo con el informe, 61 de las víctimas eran hombres y 17 mujeres. Abril fue el mes con el mayor número de casos, con 18 asesinatos, seguido de mayo, con 14; enero, con 13; febrero y junio, con 12 cada uno; y marzo, con nueve.

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En cuanto a los asesinatos por departamento, el Cauca fue el territorio con el mayor número de casos contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, con un total de 19 asesinatos. Le siguieron Antioquia, con 11 casos, y Norte de Santander, con siete.

La Defensoría del Pueblo señaló que, entre enero de 2016 y el 30 de junio de 2026, ha registrado un total de 1.741 casos confirmados de asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos.

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En cuanto al asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz, la entidad registró cuatro casos durante el primer semestre de 2026: dos ocurrieron en febrero, en Caquetá; uno en marzo y otro en junio, en Cauca y Huila.

Por otro lado, la Defensoría detalló que entre el 1 de enero y el 30 de junio se registraron 68 masacres, que dejaron 272 víctimas. Marzo fue el mes con el mayor número de casos, con 14 hechos, seguido de enero y abril, con 13 masacres cada uno. Los departamentos con el mayor número de masacres durante el primer semestre de 2026 fueron Cauca, con 10 casos; Antioquia, con nueve; y Norte de Santander, con ocho.

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