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Más de 70 líderes sociales han sido asesinados durante primer semestre de 2026: Defensoría

La Defensoría del Pueblo también registró el asesinato de cuatro firmantes de Acuerdo de Paz y 68 masacres, que dejaron 272 víctimas durante los primeros seis meses del año. Esto es lo que se sabe.

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Redacción Judicial
24 de julio de 2026 - 02:30 p. m.
Entre enero de 2016 y el 30 de junio de 2026, la Defensoría ha registrado un total de 1.741 casos confirmados de asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos.
Entre enero de 2016 y el 30 de junio de 2026, la Defensoría ha registrado un total de 1.741 casos confirmados de asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos.
Foto: Agencia Anadolu
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El primer semestre de 2026 ha sido violento para los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia: 78 han sido asesinados. Así lo dejó ver el más reciente balance entregado por la Defensoría del Pueblo, en el que expuso hechos que han ocurrido entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año.

De acuerdo con el informe, 61 de las víctimas eran hombres y 17 mujeres. Abril fue el mes con el mayor número de casos, con 18 asesinatos, seguido de mayo, con 14; enero, con 13; febrero y junio, con 12 cada uno; y marzo, con nueve.

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En cuanto a los asesinatos por departamento, el Cauca fue el territorio con el mayor número de casos contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, con un total de 19 asesinatos. Le siguieron Antioquia, con 11 casos, y Norte de Santander, con siete.

La Defensoría del Pueblo señaló que, entre enero de 2016 y el 30 de junio de 2026, ha registrado un total de 1.741 casos confirmados de asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos.

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En cuanto al asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz, la entidad registró cuatro casos durante el primer semestre de 2026: dos ocurrieron en febrero, en Caquetá; uno en marzo y otro en junio, en Cauca y Huila.

Por otro lado, la Defensoría detalló que entre el 1 de enero y el 30 de junio se registraron 68 masacres, que dejaron 272 víctimas. Marzo fue el mes con el mayor número de casos, con 14 hechos, seguido de enero y abril, con 13 masacres cada uno. Los departamentos con el mayor número de masacres durante el primer semestre de 2026 fueron Cauca, con 10 casos; Antioquia, con nueve; y Norte de Santander, con ocho.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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antonio bonilla(7747)Hace 10 minutos
Y dónde estaba " el mejor presidente de colombia " ? 70 líderes sociales sin ninguna protección...A Beto Coral en solo dos dias le suministraron esquema de seguridad y vehículo blindado, todo pagado con nuestros impuestos....Durante el gobierno de Gustavo Petro se han registrado más de 410 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
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