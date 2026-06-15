Muere alias Totoro, jefe de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de Mordisco

Alias “Totoro” había asumido el mando de esta estructura luego de que, meses atrás, el Ejército Nacional diera de baja al anterior cabecilla que delinquía en la zona. Foto: Ejército n

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La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmó la muerte de alias Totoro, jefe de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, durante una operación militar realizada en el municipio de El Tambo (Cauca). La acción se llevó a cabo en las veredas El Filo y La Emboscada, ubicadas en esa población del suroccidente del país.

El hecho ocurrió en el marco de la Operación Perseo, coordinada por la FAC, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el apoyo investigativo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). Durante la operación, las tropas lograron ubicar a ocho integrantes del grupo armado, entre ellos alias Totoro.

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Los siete disidentes que lo acompañaban abandonaron el área y actualmente son buscados por las autoridades. En el lugar fueron incautadas armas de largo alcance, 110 cartuchos calibre 5,56 milímetros, más de 150 artefactos explosivos, 12 granadas adaptadas para dron, 200 minas antipersonal y 400 metros de cordón detonante.

Según detalló el Ejército Nacional, el sector donde se realizó la operación era utilizado por integrantes de esta estructura, al servicio de alias Iván Mordisco, para la planeación y ejecución de acciones terroristas contra la fuerza pública. Además, el lugar era empleado como corredor para actividades de narcotráfico y para el abastecimiento de armamento y explosivos.

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Las autoridades también explicaron que el disidente había asumido el mando de esta estructura luego de que, meses atrás, el Ejército diera de baja al anterior jefe que delinquiría en la zona. “Bajo su liderazgo, se habrían intensificado las acciones de constreñimiento contra los habitantes de Huisitó y La Emboscada, instrumentalizándolos para promover asonadas contra la fuerza pública”, explicó la institución.

Alias Totoro también habría restringido el acceso de la comunidad a la escuela y al polideportivo del sector, convirtiendo estos espacios en “campamentos y escenarios de confrontación mediante la instalación de artefactos explosivos improvisados, constituyendo una flagrante violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

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