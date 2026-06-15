Capturan a alias “Culebrero”, señalado de participar en ataque que dejó dos policías muertos

Alias "Culebrero" era requerido por los delitos de homicidio de servidor público, tráfico de armas, terrorismo y concierto para delinquir agravado. Foto: Ejército Nacio

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Fue capturado alias “Culebrero”, presunto jefe de zona de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo. La operación se desarrolló en el sector comercial del Distrito Especial de Barrancabermeja (Santander), en coordinación con el Batallón de Inteligencia Militar, la Policía Nacional, la Dijín y la Fiscalía General de la Nación.

El Ejército Nacional señaló que contra alias “Culebrero” pesaba una orden de captura. Asimismo, indicó que era requerido por los delitos de homicidio de servidor público, tráfico de armas, terrorismo y concierto para delinquir agravado.

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Según las autoridades, alias “Culebrero”, de 26 años, llevaba cerca de 10 años dentro de la organización criminal. Además, el Ejército Nacional estableció que el hombre tendría injerencia en el Magdalena Medio, especialmente en el sur de Bolívar.

De acuerdo con las investigaciones, habría participado en la planeación y ejecución de acciones terroristas, entre ellas el ataque contra la estación de Policía del municipio de Simití (Bolívar), ocurrido el 25 de abril de 2025, en el que fueron asesinados dos uniformados y otros tres resultaron heridos.

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Esta es la segunda captura de un presunto jefe del Clan del Golfo en menos de una semana. El pasado 14 de junio, las autoridades capturaron a José Gilberto Sánchez Giraldo, alias “24”, señalado de ser el jefe de zona de esa organización criminal en Antioquia, con influencia en los municipios de San Luis y Puerto Triunfo.

La detención se produjo en la Terminal de Transportes de Manizales (Caldas). Según las autoridades, alias “24” se encontraba en el lugar con la intención de abordar un vehículo de transporte intermunicipal para desplazarse hacia Bucaramanga (Santander).

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