Abelardo de la Espriella designó como su mindefensa al general (r) Jorge Eduardo Mora

El uniformado en retiro será el primer ministro de Defensa del gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, sigue sumando nombres al gabinete con el que iniciará su mandato el próximo 7 de agosto. Este lunes 6 de julio confirmó oficialmente que su ministro de Defensa será el general en retiro del Ejército Jorge Eduardo Mora.

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A través de una publicación en su cuenta de X, De la Espriella dijo: “Hoy le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad. El Mayor General Jorge Eduardo Mora López representa el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el compromiso de recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la Fuerza Pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país”.

Asimismo, en un comunicado oficial el presidente electo señaló que su mindefensa cuenta “con 36 años de servicio a Colombia, Mora López es experto en gestión y planificación estratégica, resolución de conflictos y dirección de operaciones en zonas neurálgicas, y llega al Ministerio con un conocimiento de primera mano de la geografía nacional y de los problemas que enfrentan los colombianos en materia de seguridad”.

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En el documento, Abelardo de la Espriella sostuvo que “desde el Ministerio de Defensa, Mora López tiene identificados sus retos con precisión: recobrar la moral combativa de la Fuerza Pública deteriorada por años de falta de liderazgo político; recuperar las capacidades técnicas y tecnológicas que hoy están obsoletas; imprimir transparencia en todos los procesos administrativos y logísticos; y devolverle autosostenibilidad al sector a través de las 18 empresas del grupo social y empresarial de Defensa”.

El ministro designado por el gobierno entrante manifestó que “el reto más importante es que el pueblo colombiano vuelva a creer en su Fuerza Pública, y eso solo se logra cuando hay resultados operacionales contra las amenazas que tenemos”.

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Dentro de la experiencia de Mora se resalta que ha ocupado cargos como comandante de la Octava División, así como de la División de Fuerzas Especiales y director de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares. Se ha formado como profesional en Ciencias Militares, con un Máster en Seguridad y Defensa de la Universidad Antonio de Nebrija, una maestría en la Escuela Superior de Guerra y estudios de Alta Gerencia Internacional en la Universidad de los Andes y Esade Business School.

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