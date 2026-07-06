“Debemos proteger y cuidar la Constitución de 1991″: presidenta de la Corte Constitucional

Magistrada de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

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La magistrada y presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, dio un discurso en la mañana de este lunes 6 de julio en la instalación del Congresos Mundial de Derecho Constitucional que se llevaba a cabo esta semana en la Universidad Externado de Bogotá. La togada, dentro de otras cosas, habló de la independencia judicial e hizo un llamado a la ciudadanía para proteger la Constitución de 1991.

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Dentro de su discurso, la magistrada Meneses resaltó que “nuestra historia constitucional no se ha construido de manera aislada. Al contrario, ha sido como una obra colectiva que ha aprendido a escuchar y hablar en la diversidad de sus lenguas. Hoy honramos que este texto se haya adaptado a las lenguas inga, namtrik, ikun, kamëntsá, kubeo, wayuunaiki y nasa yuwe”.

Asimismo, se refirió a que la Constitución colombina ha sido reconocida como “un ‘constitucionalismo transformador’ en el Sur Global, que no se limita a conservar el orden de las cosas, sino, como describe el profesor Daniel Bonilla Maldonado, se compromete con la justicia material y, por lo tanto, aspira a redistribuir la dignidad”. De acuerdo con la magistrada, “esas voces demuestran que el Estado constitucional es capaz de escuchar, actuar y hacer renacer la esperanza donde la violencia pretendía amordazar las libertades”.

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La presidenta del alto tribunal resaltó que “el reconocimiento, desarrollo y exigibilidad judicial de los derechos fundamentales a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional no es un apéndice de la historia nacional; es el proceso civilizatorio y el logro democrático más significativo del constitucionalismo colombiano contemporáneo”. Asimismo señaló que “la acción de tutela y las sentencias de este tribunal salvaron el tejido social de una nación que corría el riesgo de desbaratarse en la indiferencia”.

“Sin la Constitución no es posible la democracia, y sin democracia, la dignidad es inalcanzable”, aseguró Meneses. La magistrada agregó que “en un mundo donde el escepticismo avanza, Colombia debe pararse con orgullo y recordar que los derechos fundamentales, incluidos los sociales, no son lujos del desarrollo, sino las condiciones materiales mínimas para que la democracia sea una realidad y no una farsa estadística”. Asimismo, resaltó que “el Estado no está para imponerle virtudes a las y los ciudadanos, sino para garantizarles el espacio de libertad donde cada quien pueda diseñar su propio plan de vida”.

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Dentro de su mensaje, la presidenta de la Corte Constitucional enfatizó que “nuestro compromiso con el pacto fundamental debe ser hoy más decidido que nunca. El camino no ha sido fácil y la deuda sobre las promesas constitucionales aún persiste. Nuestros avances dependerán de nuestra mutua capacidad de tolerar”. Asimismo, hizo un llamado: “debemos proteger y cuidar la Constitución de 1991 como la piedra angular e insustituible de la democracia colombiana. Cuidar la Constitución no significa petrificarla”.

Sin embargo, señaló, que “una cosa es adecuar el texto para profundizar la igualdad y otra muy distinta es agredir sus elementos esenciales o desmantelar el sistema de frenos y contrapesos que nos ha salvado del autoritarismo. La independencia judicial es el pilar de este edificio. Si los jueces perdemos la autonomía para fallar y nos sometemos al vaivén de las pasiones políticas o a las presiones de los poderes de turno, la Constitución se convierte en un pergamino inútil”.

Al cerrar su discurso, la magistrada Meneses dijo: “Tengan la absoluta certeza de que la Corte Constitucional continuará cumpliendo su misión con firmeza, garantizando las condiciones para las transformaciones que exige la democracia y blindando los derechos fundamentales”.

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