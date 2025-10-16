Abren indagación contra ministro Montealegre por presunta “intromisión” en el caso Uribe

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, es una de las víctimas acreditadas en el caso contra Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos. Foto: El Espectador

En la mañana de este 16 de octubre, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación disciplinaria en contra del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por posible “intromisión indebida en la administración de justicia, vulneración de la autonomía judicial y afectación de garantías fundamentales” en el proceso penal en contra del Álvaro Uribe Vélez, cuya decisión de segunda instancia se conocerá la próxima semana.

Según el documento de la Procuraduría conocido por El Espectador, la decisión de abrir la indagación en contra del ministro del gobierno Petro se tomó después de que el propio Uribe Vélez radicara una queja ante el Ministerio Público en la que argumentó que Montealegre estaría enviando mensajes de WhatsApp que podrían afectar el proceso penal en su contra y que cuestionaban indebidamente a personas que han opinado sobre el caso.

Montealegre, quien fue fiscal general de la Nación entre los años 2012 y 2016, es además una de las víctimas acreditadas en el caso en contra del expresidente, absuelto en primera instancia por el delito de soborno y condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal. Un caso sobre el cual el Tribunal Superior de Bogotá ya tomó una decisión que dará a conocer el próximo martes, 21 de octubre.

Según el auto de la Procuraduría que recoge la queja del expresidente, Montealegre “ha promovido mensajes de odio y ha difundido información falsa e inexacta de forma masiva en el crucial momento en el que se define la segunda instancia de su proceso”. Los pronunciamientos de Montealegre, según el documento, no solo estarían dirgidos en contra de Uribe Vélez, sino de algunos de los críticos de la decisión tomada por la jueza Sandra Heredia.

“Extendió acusaciones a profesores, académicos, periodistas y exfuncionarios, atribuyéndoles supuesta participación en una estrategia de desligitimación de la condena de primera instancia”, se lee en el documento. Y agrega sobre la queja del expresidente: “Empleó expresiones como ‘cínicos’ y ‘penalista contratado por el criminal de gurra’. No corresponden a un debate académico ni jurídico. Son ataques personales y políticos”.

Para Uribe Vélez, el lenguaje usado por el ministro Montealegre “genera un ambiente hostil contra su defensa y tiene el potencial de impactar directamente a quienes administran justicia en su caso”. Por esa razón, la Procuraduría decidió dar apertura a la indagación en contra del alto funcionario. El caso está ahora en el despacho de la procuradora delegada Patricia Carrillo Blanco, de la Sala Disciplinaria de Instrucción.

