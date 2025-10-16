Logo El Espectador
Procuraduría demandó el convenio con Portugal para producción de pasaportes colombianos

A la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca llegó la demanda de la Procuraduría con la que no solo se busca tumbar el millonario contrato que tiene por objetivo la producción de pasaportes colombianos, sino también el reintegro de los dineros que ya había consignado Colombia para esa operación. Esto argumenta el Ministerio Público.

Redacción Judicial
16 de octubre de 2025 - 03:51 p. m.
Según la Procuraduría, no se cumplió el requisito de financiación mínima a la hora de firmar el convenio con Portugal. Pide que se devuelva el dinero que ya se había invertido en esa negociación.
Foto: El Espectador
La Procuraduría General de la Nación radicó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la que busca que se anule el convenio que había sido firmado entre la Cancillería de Colombia, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de pasaportes colombianos. Un millonario negocio que, en concepto del Ministerio Público, tiene fallas relacionadas con el requisito de financiación mínima.

La demanda radicada por la Procuraduría y firmada por Marcio Melgosa Torrado, procurador delegado preventivo y de control de gestión, es un documento de 37 páginas en el cual el Ministerio Público detalló las razones por las que es necesario ponerle freno de mano al convenio con Portugal, que los recursos que ya se han invertido regresen al país y se busquen otras salidas para solucionar el dilema de la impresión de pasaportes.

“Sírvanse, señores magistrados, declarar la nulidad absoluta del convenio con persona extranjera de derecho público para la cooperación y participación del 28 de julio de 2025, por valor fiscal de COP $1.308.034.931.250″, se lee en las pretensiones de la demanda. A renglón seguido, pide “ordenar a la empresa extranjera contratista devuelva en su integridad las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del convenio”.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Carlos (63194)Hace 16 minutos
El incoherente Petro se rasga las vestiduras por supuestamente dejar que una empresa privada colombiana tenga todos nuestros datos personales, pero sí se los quiere entregar a un gobierno extranjero. Esa es la 'coherencia' que la izquierda nos muestra cuando asume la conducción de un gobierno.
Michael Myers(apgw0)Hace 17 minutos
Las trastadas del gobierno sin cerebro ultracorrupto ..
H. Callejas(4167)Hace 19 minutos
A este gobierno le quedo grande manejar un contrato de 200.000 millones para pasaportes, como será manejando los recursos de salud que son de más de 100 BILLONES. Ineptitud total.
