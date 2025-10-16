Procuraduría demandó el convenio con Portugal para producción de pasaportes colombianos

Según la Procuraduría, no se cumplió el requisito de financiación mínima a la hora de firmar el convenio con Portugal. Pide que se devuelva el dinero que ya se había invertido en esa negociación. Foto: El Espectador

La Procuraduría General de la Nación radicó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la que busca que se anule el convenio que había sido firmado entre la Cancillería de Colombia, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de pasaportes colombianos. Un millonario negocio que, en concepto del Ministerio Público, tiene fallas relacionadas con el requisito de financiación mínima.

La demanda radicada por la Procuraduría y firmada por Marcio Melgosa Torrado, procurador delegado preventivo y de control de gestión, es un documento de 37 páginas en el cual el Ministerio Público detalló las razones por las que es necesario ponerle freno de mano al convenio con Portugal, que los recursos que ya se han invertido regresen al país y se busquen otras salidas para solucionar el dilema de la impresión de pasaportes.

“Sírvanse, señores magistrados, declarar la nulidad absoluta del convenio con persona extranjera de derecho público para la cooperación y participación del 28 de julio de 2025, por valor fiscal de COP $1.308.034.931.250″, se lee en las pretensiones de la demanda. A renglón seguido, pide “ordenar a la empresa extranjera contratista devuelva en su integridad las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del convenio”.

Noticia en desarrollo...

