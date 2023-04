Absueltos los seis cirujanos del caso Sales Puccini por falsedad de documentos

Carlos Elías Sales Puccini es un médico barranquillero que la Corte Suprema de Justicia, en 2021, encontró responsable de la muerte de un paciente a quien le realizó una operación. Foto: Getty Images - Martin Barraud

Un juez absolvió a los seis cirujanos involucrados en un proceso por, presuntamente, falsificar títulos de estudios en cirugía plástica y estética en Brasil. El argumento del juez para absolverlos explica que la Fiscalía no presentó las traducciones de las pruebas de portugués al español que acreditarían la supuesta falsedad. “Se absolverá a los acusados, aclarando que la decisión no es porque no cometieran los delitos, sino porque existen dudas insalvables”, dijo el juez.

En contexto: Cirujano Carlos Sales Puccini fue absuelto por falsificación de títulos

Desde marzo de 2018, la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra los médicos Francisco José Sales Puccini, Carlos Elías Sales Puccini, Óscar Javier Sandoval Estupiñán, Juan Pablo Robles Álvarez, Tonald Ricardo Ramos Daza y Jorge Nempeque Domínguez. Los médicos estaban siendo procesados por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, por lo que fueron señalados de ser cirujanos con malas prácticas médicas que afectaron física y psicológicamente a varias de sus pacientes.

Los médicos del consultorio de Carlos Elías Sales Puccini eran acusados de operar con títulos falsos. Según la investigación, los seis médicos realizaron un curso exprés a distancia para poder realizar procedimientos estéticos. Para el juez, la Fiscalía no pudo argumentar la presunta falsedad y determinó que todos eran inocentes por este delito.

En este ni en ningún otro caso, los acusados tienen obligación de presentar pruebas que demuestren su inocencia, mientras que para hacer la acusación, la ley si exige demostrar el delito con pruebas, explicó el juez. Además, dijo que no es lo posible validar una certeza de condena, y este estado de incertidumbre tampoco permite reconocer si cometieron, efectivamente, el delito.

Le puede interesar: Las otras denuncias que ponen en aprietos al cirujano Carlos Sales Puccini

En el caso de Francisco Sales Puccini, se evidenció que hizo una especialización en cirugía plástica y estética en la Universidad Veiga de Almeida en Brasil, donde hizo un curso que puede durar entre seis meses y dos años. Es investigado debido las 11 denuncias que reposan en la Fiscalía en su contra por delitos como lesiones culposas, falsedad en documento, fraude procesal, amenazas y constreñimiento ilegal. Sin embargo, la Fiscalía no pudo probar más allá de toda duda razonable que su especialización fuese falsa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.