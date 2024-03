Absuelven al periodista Alberto Salcedo Ramos por denuncias de acoso sexual

Alberto Salcedo Ramos, uno de los periodistas y escritores más influyentes de Colombia.

El juzgado 20 penal de circuito de Bogotá absolvió por el delito de acto sexual violento al reconocido periodista y escrito Alberto Salcedo Ramos, quien, en 2020, fue denunciado públicamente por el presunto acoso sexual a dos estudiantes de periodismo. Las denunciantes fueron Angie Castellanos y Alejandra Omaña, esta última conocida como Amaranta Hank durante el tiempo que participó en la industria pornográfica.

Según conoció El Espectador de fuentes cercanas al proceso, el juzgado capitalino no encontró probada la hipótesis de la Fiscalía de que, en supuestos hechos de 2011 y 2017, Alberto Salcedo Ramos se aprovechó la admiración que ambas estudiantes sentían por él para acosarlas sexualmente. De hecho, el juzgado consideró que los tocamientos reprochados a Salcedo se enmarcan dentro del consentimiento de una relación sexual.

En su momento, Salcedo Ramos expresó su confianza en salir airoso del proceso, como en febrero de 2021, cuando fue vinculado formalmente a un proceso penal. “He sido convocado por la Fiscalía para mañana a una audiencia de imputación de cargos. Asistiré con el respeto que siempre le he profesado a la ley. No aceptaré cargos. En su debido momento me defenderé con la confianza de que mis pruebas son contundentes y resplandecerá la verdad”, dijo.

Durante el juicio, la Fiscalía intentó probar que, por ejemplo, Angie Castellanos habría sufrido acoso sexual en julio de 2011, cuando al parecer Salcedo Ramos la invitó a tomarse un café, que terminó en el apartamento del periodista. “Una vez ingresaron a ese edificio donde él vive, subieron al ascensor y él la agarró y la besó a la fuerza, cosa que le sorprendió. Razón por la cual, manifiesta, quedó en estado de shock porque para ella él era molde, modelo y ejemplo”, señaló la Fiscalía en su momento.

Castellanos aseguró que, una vez en el apartamento, Salcedo la condujo a su habitación y la presionó contra el closet, donde, dijo, la habría forzado a que tocara su miembro viril. No obstante, el juzgado capitalino no encontró pruebas que corroboren la situación planteada por la entonces estudiante de periodismo.

En el caso de Alejandra Omaña, en su denuncia aseguró que, en 2017, cuando trabajaba para Salcedo Ramos, él supuestamente la invitó a tomar cervezas. En ese contexto, la acusación suponía que fueron al apartamento de Salcedo, donde “él manipula sus partes íntimas, la besa a la fuerza, la coge por las manos, la obliga a que le toque su miembro viril el cual percibió se encontraba en estado de erección, la sienta sobre él y ella sentía cómo restregaba su pene contra su vagina”, señaló la Fiscalía en una teoría que fue rechazada por la justicia en primera instancia.

