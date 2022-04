Actualidad Panamericana le vuelve a ganar pleito de marca a papelería Panamericana

Miembros de Actualidad Panamericana, medio de comunicación con tendencia sarcástica. Foto: Archivo El Espectador

Actualidad Panamericana 3 – Papelería Panamericana 0. El portal satírico de noticias acaba de ganarle, otra vez, un pleito por el registro de marca a la reconocida papelería. La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no canceló el certificado de registro de Actualidad Panamericana, uno de los cuatro frentes judiciales que la editorial ha iniciado con el objetivo de borrar del mapa a su contendiente.

En contexto: Claves para entender el lío judicial entre Panamericana y Actualidad Panamericana

Según ha alegado Panamericana de 2016, cuando Actualidad Panamericana se registró para ofrecer servicios de entretenimiento, el portal de noticias supuestamente “atenta contra los consumidores” que tienen en su mente la imagen de la papelería. De acuerdo con su recurso, en este proceso de cancelación, los potenciales clientes confundirían ambas organizaciones, lo cual afectaría a una empresa que por más de 30 años ha estado en el mercado y que tiene ventas anuales por cifras multimillonarias.

Sin embargo, la SIC acaba de responderle a Panamericana que su petición no tiene fundamento. Argumentó que ambas marcas tienen elementos adicionales que, vistos en su conjunto, permiten al consumidor diferenciarlos como el agua y el aceite. En conclusión, que no existe ningún riesgo de confusión, que Actualidad Panamericana no le resta fuerza a la marca Panamericana y que el medio de comunicación tampoco se aprovecha de la librería para crecer como organización.

Le puede interesar: La pelea judicial que perdió Santa Fe con el centro comercial Santafé

“En este caso, al analizar el signo solicitado Actualidad Panamericana junto con la marca notoria Panamericana, se concluye que de una visión en conjunto los signos, estos cuentan con elementos nominativos y gráficos que son distintos entre sí y que permiten que sean individualizados plenamente por un consumidor dentro del mercado sin incurrir en confusión o asociación”, sentenció la Dirección de Signos Distintivos de la SIC. La defensa del portal estuvo a cargo de la abogada Natalia Pérez Acevedo, directora en Bogotá de la firma de abogados Guerrero & Asociados.

Le volvimos a ganar a @PanamericanaLib una de sus múltiples demandas. Gracias a quienes tiene claro que en este chuzo no se vende foami, y que en la librería no se maneja lo que es el humor, como tal. 𝐀ú𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚𝐧 𝐨𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐫 😓 TL;DR 👇 pic.twitter.com/Vs5DVYCl3W — Act Panamericana (@actualidadpanam) April 1, 2022

Entre las pruebas que valoró la Dirección estuvo dos expedientes anteriores en la SIC, tras los cuales Actualidad Panamericana salió victorioso. Todo inició cuando en 2016 el portal solicitó el registro de su marca ante la SIC. Cuando el medio comenzó ese proceso, terceros podían presentar oposiciones al registro. Y pasó. Panamericana invitó al ring por primera vez a los periodistas, explicando que para los clientes de la papelería podría presentarse una confusión y que su marca era mucho más distintiva, por lo cual goza de prevalencia en disputas por propiedad industrial

Le puede interesar: Consejo de Estado le da la razón a Colombina en pleito con Aldor por marca de chupeta.

Sin embargo, esa oposición la perdieron ante la Dirección de Signos Distintivos de la SIC en 2018 -la misma que hoy le comunica un nuevo revés a la papelería-. Panamericana entonces apeló, pero nuevamente fueron derrotados ante la SIC en 2020. En ese proceso de oposición, cabe resaltar, la defensa de Actualidad Panamericana se enfocó en alegar que la palabra “Panamericana” describe un lugar o una procedencia. Argumentaron que hace referencia a un conjunto de países en América y, por lo tanto, no es exclusiva de un conglomerado económico.

Pero la arremetida judicial de Panamericana no se ha quedado allí. En octubre de 2019, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC decidió a favor de Actualidad Panamericana en un proceso de infracción marcaria -distinto a los expedientes de cancelación y de oposición-. Ese caso llegó al Tribunal Superior de Bogotá, el cual en octubre pasado de nuevo alzó el brazo -como en el boxeo- del medio de comunicación en esta disputa de marca, en la cual Panamericana ataca y su rival se defiende.

Le puede interesar: Colombia tiene una nueva denominación de origen: cangrejo negro de Providencia

Pero Actualidad Panamericana aún no puede cantar victoria del todo. La papelería y librería Panamericana tiene en este momento un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el medio de comunicación ante el Consejo de Estado. Con esa demanda, buscan que la alta corte tumbe las resoluciones que le dieron vida a la marca Actualidad Panamericana, dentro de la “clase 41″ del Arreglo Internacional de Niza. Se trata de un acuerdo internacional que establece una clasificación de productos y servicios para el registro de marcas. Entre tanto, el marcador registra una goleada a favor de los satíricos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.