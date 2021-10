Claves para entender el lío judicial entre Panamericana y Actualidad Panamericana

El portal de sátira noticiosa Actualidad Panamericana acaba de ganar su cuarto round judicial y administrativo contra la reconocida librería y papelería Panamericana, en medio de un pleito por el uso mercantil de la palabra que ambos adversarios comparten. Aunque el medio de comunicación recién salió victorioso de un proceso de infracción marcaria, gracias al cual seguirá emitiendo noticias con su nombre e identificación gráfica, aún no se puede bajar del ring. Panamericana, con presencia a nivel nacional, todavía tiene en curso dos procesos contra el medio, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y ante el mismísimo Consejo de Estado.

Empecemos con lo más reciente. El Tribunal Superior de Bogotá acaba de darle la razón a Actualidad Panamericana, en un proceso de infracción marcaria ¿De qué se trata esa disputa? Es, en términos prácticos, una queja ante la SIC en la cual una empresa asegura le están siendo vulnerados sus derechos de propiedad industrial, porque otra empresa estaría usando una marca similar. En este caso, Panamericana consideró que Actualidad Panamericana vulneró los derechos económicos de la papelería y librería porque usa un nombre semejante.

Pero el Tribunal Superior de Bogotá consideró lo contrario. El despacho judicial explicó que, al registrarse la marca Actualidad Panamericana, no se creó ninguna confusión o riesgo de asociación con las marcas que están a nombre de Carlos Federico Ruíz, representante de Panamericana. “Corresponden a registros marcarios diferentes e independientes, para distinguir productos o servicios disímiles en el comercio, pues el hecho de contener ambos la expresión ‘Panamericana’, no genera, per se, una afectación a los derechos constituidos de la persona natural apelante (Ruíz)”, explicó el Tribunal.

Ese trámite de infracción marcaria, además, ya había sido resuelto en una instancia anterior, tras queja de Panamericana en la SIC. Ese fue el round número tres. El 18 de octubre de 2019, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC le dio la derecha a Actualidad Panamericana. La empresa nacional apeló, explicando que el medio de comunicación no podía usar su apellido para comercializar servicios de la “clase 41″ del Arreglo Internacional de Niza. Se trata de un acuerdo internacional que establece una clasificación de productos y servicios para el registro de marcas. En la “clase 41″ se anotan todas aquellas marcas -signos distintivos- cuyo objetivo es la educación, formación, servicios de entretenimiento o actividades deportivas y culturales.

“Carlos Federico Ruíz, representante de Panamericana, tiene marcas registradas para varias clases, entre ellas la 16, para libros y papelerías. También en la 41, pero para servicios educativos. Nosotros tenemos la marca del portal en la ‘clase 41′, específicamente para servicios de entretenimiento. Ahí está la diferencia. Actualidad Panamericana brinda servicios de contenido creativo y humorísticos, y que se prestan a través de diferentes medios de comunicación”, explicó la abogada Natalia Pérez Acevedo, directora en Bogotá de la firma de abogados Guerrero & Asociados.

En el tercer y cuarto round, relacionado con el proceso de infracción marcaria, Actualidad Panamericana logró demostrar que dentro de la “clase 41″, a pesar de llevar la misma palabra, ambos contendientes distinguen productos y servicios diferentes. La disputa fue similar en el primer y segundo round, pulsos administrativos que se desarrollaron en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Esa entidad pública se encarga de administrar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial.

El primer y segundo pulso entre Panamericana y Actualidad Panamericana

La controversia entre ambos contendientes inició en 2016, cuando Actualidad Panamericana solicitó el registro de su marca en la “clase 41″ de Niza ante la SIC. Entonces el medio de comunicación hacía su debut en las redes sociales, entregando titulares y contenido con su pizca de sátira característica. Cuando el medio inició el proceso, terceros podían presentar oposiciones al registro. Y pasó. Panamericana invitó al ring por primera vez a los periodistas, explicando que para los clientes de la papelería podría presentarse una confusión y que su marca era mucho más distintiva, por lo cual goza de prevalencia en disputas por propiedad industrial, dado su carácter notorio.

Sin embargo, esa oposición la perdieron ante la Dirección de Signos Distintivos de la SIC en 2018. Panamericana apeló, en el segundo round de esta historia, pero nuevamente fueron derrotados ante la SIC en 2020. En el primer y segundo round, cabe resaltar, la defensa de Actualidad Panamericana se enfocó en alegar que la palabra “Panamericana” describe un lugar o una procedencia. Argumentaron que hace referencia a un conjunto de países en América y, por lo tanto, no es exclusiva de un conglomerado económico. “Es como si yo quisiera apropiarme de la expresión bogotano”, agregó Pérez Acevedo.

Sin embargo, Panamericana no se quedó de brazos cruzados con ese trámite interno en la SIC, diferente al que recién se resolvió ante el Tribunal Superior de Bogotá. La papelería y librería Panamericana tiene en este momento un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el medio de comunicación ante el Consejo de Estado. Con esa demanda, buscan que la alta corte tumbe las resoluciones que le dieron vida a la marca Actualidad Panamericana, dentro de la “clase 41″ y por servicios de entretenimiento. Es decir, que vía judicial Actualidad Panamericana pierda las victorias que logró en el primer y segundo round.

Acción de cancelación, un nuevo episodio

Por si fuera poco, en otra batalla administrativa en la SIC, mientras el Consejo de Estado resuelve la demanda de nulidad, Panamericana acabó de radicar una acción de cancelación, explicando que su marca es mucho más notoria que Actualidad Panamericana y que, por eso, deben cancelar el registro del medio. Con esa nueva queja, son cuatro los frentes en los cuales el medio de comunicación se ha visto obligado a defenderse.

“Ellos tomaron todas las opciones legales que encontraron para atacar nuestro registro. Solo les quedaba una acción de cancelación ante la SIC por notoriedad. La marca de ellos sí ha sido reconocida como notoria para ciertas clases, productos y servicios, y periodo de tiempo. Para que esta acción prospere se necesita que su marca sea notoria, lo cual pueden demostrar, y que hay una confusión por parte del consumidor sobre ambas marcas. Pero en ese argumento nunca les han dado la razón”, concluyó la abogada Pérez Acevedo.

Uno de los fundadores de Actualidad Panamericana, Leovigildo Galarza -como se autodenomina en medios de comunicación-, asegura que el logo de su empresa recientemente cambio debido a las contiendas judiciales con Panamericana. Pusieron una cinta negra en el lugar donde se leía el nombre del portal: “la ponemos ahí porque desgraciadamente este pronunciamiento no marca el final de la causa. También nos enteramos que Panamericana inició la acción de cancelación y sigue en curso la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. Estamos hablando de tres acciones simultaneas, una arremetida dentro de la ley”.

Y continuó con su denuncia: “ya en este momento y ante tal bombardeo de acciones nos toca apelar al humor como manera de defensa para generar conciencia y contarle a nuestra audiencia lo que está ocurriendo. Si usted se pilla nuestras redes sociales hemos hecho contenido crítico frente a Panamericana. La noticia más viral, más poderosa, es que Panamericana arremete contra Actualidad Panamericana porque considera que los colombianos confunden ambas marcas ¿Los lectores del Espectador las confunden? ¿Hay posibilidad de que alguien vaya a sus papelerías a pedir un titular sarcástico? ¿Alguien ha ido a la Panamericana por una nota sarcástica?”.

Explica que confían en la buena fe de los directivos de Panamericana, no obstante, revela que los diversos procesos judiciales y administrativos inevitablemente provocan la censura del medio de comunicación. Los costos en materia de defensa no están siendo dirigidos, como quieren, en el ejercicio de sátira. Por último, Leovigildo Galarza deja su conclusión: “Si nosotros no podemos hacer sátira con nuestros nombres ¿porque pueden darse Juegos Panamericanos? Todos en la cama o todos en el suelo. Nosotros hicimos una encuesta en Twitter sobre un cambio de nombre teniendo en cuenta que la edición de 2027 es en Barranquilla. Podría llamarse, entonces, los ‘Juegos de Olímpica se metió’ O los ‘Juegos Charamericanos’.

