Además de Marbelle, Miguel Polo Polo también se disculpó con Francia Márquez

Con miras a evitar todo un proceso penal, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, llegó a un acuerdo conciliatorio con la vicepresidenta Francia Márquez. El contradictor del actual gobierno se disculpó públicamente por los sostenidos falsos señalamientos que ha publicado en contra de la representante de la Colombia Humana.

“Manifiesto que no puedo afirmar y en consecuencia me retracto acerca de que la señora Francia Márquez sea estafadora, o ladrona, toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno, también de que sea propietaria de minas de oro en el Cauca, o que esté explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial denominado Eln haya apoyado su candidatura a la vicepresidencia”, publicó Polo Polo.

En atención a medios, el representante a la Cámara enfatizó en que utilizó palabras “que llegaron a ofender”, no obstante, sigue considerando Márquez no ha actuado con ética, al supuestamente recibir subsidios durante la crisis por COVID-19. “Hubo agresiones de parte y parte. Yo no la denuncié porque creo que el sistema judicial está muy colapsado, debemos de ser maduros”, agregó.

La retractación del congresista se publica ante la opinión pública en el marco de la protección al derecho a la honra y buen nombre, en la Corte Suprema de Justicia. Polo Polo es representante a la Cámara por una de las curules afro y es conocido por su oposición a los representantes y políticos cercanos al gobierno de Gustavo Petro. Así respondió Francia Márquez:

Así termina una gesta jurídica por la reivindicación del derecho a la honra y el buen nombre. Que sea una oportunidad para aprender de lo sucedido y cambiar la forma en que nos tratamos como sociedad. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

Gracias a mi Abogado @CarlosHernanE https://t.co/6kxg9TVmKk — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) August 26, 2022

La semana pasada, la defensa de Márquez logró otra victoria judicial, dado que la cantante Maureen Belky Cardona, más conocida como Marbelle, también publicara una retractación. La vicepresidenta la había denunciado por el delito de injuria, tras ser insultada públicamente y en términos racistas y discriminatorios.

Así se disculpó Marbelle:

De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a @FranciaMarquezM por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo. — MARBELLE (@Marbelle30) August 18, 2022

