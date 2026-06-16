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Alertas de atentados y bloqueos en vías: el balance de seguridad para la segunda vuelta

A cinco días de la segunda vuelta presidencial, las autoridades instalaron este martes el Puesto de Mando Unificado (PMU) cibernético para blindar las elecciones. Varias zonas del país permanecen en alerta, entre ellas la Troncal del Caribe, donde se registran bloqueos, mientras la Policía ha identificado 21 amenazas.

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Redacción Judicial
16 de junio de 2026 - 03:58 p. m.
128.000 miembros de la fuerza pública estarán desplegados en los 5.722 puestos de votación en todo el país.
128.000 miembros de la fuerza pública estarán desplegados en los 5.722 puestos de votación en todo el país.
Foto: Óscar Pérez
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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto con la cúpula militar y policial y representantes de la Procuraduría, instalarán desde este martes 16 el Puesto de Mando Unificado (PMU) cibernético para garantizar la seguridad de la segunda vuelta presidencial. A cinco días de los comicios, el mapa electoral resulta complejo, con alertas de atentados por parte de grupos armados y 21 amenazas que han llevado a la apertura de 10 noticias criminales, de acuerdo con la Policía.

Otro de los puntos complejos se concentra en la Troncal del Caribe, donde los combates entre la fuerza pública y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) llevaron a cinco bloqueos en la vía que conecta los departamentos de Magdalena y La Guajira. Los combates se registraron desde la mañana del pasado 15 de junio y, de acuerdo con las autoridades, los grupos obligaron a la población a realizar varias asonadas contra soldados del Ejército.

El ministro Sánchez señaló que ayer se realizó una videoconferencia con la gobernadora de Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga, y las autoridades regionales para revisar la situación. “Quiero aclarar que no hay ningún cese al fuego con este grupo criminal. Frente a la acción de la fuerza pública del día de ayer, los criminales intentan atacar el flujo normal en la Troncal del Caribe, afectando a turistas y pobladores de la región”, explicó el funcionario.

A su turno, intervino el comandante del Ejército, el general Royer Gómez, quien explicó que la operación de las Fuerzas Militares “se desarrolló en la Quebrada del Sol, área rural del municipio de Santa Marta. Fue una operación conjunta desarrollada por tropas del Ejército, con apoyo de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía”.

El general aclaró que la ofensiva militar no “presentó un riesgo para la población civil ni para las comunidades indígenas. La operación se orienta contra el componente armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y se logró la incautación de 16 fusiles, cinco armas cortas, abundante material de municiones y drones”.

De acuerdo con la institución, en retaliación, “la organización criminal constriñó a la población civil y la obligó a salir a la Troncal del Caribe para bloquearla, además de tumbar varios árboles. Estamos trabajando con la Policía para lograr el desbloqueo de la vía y recuperar el tráfico por la zona”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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Guillermo(n5sqs)Hace 1 hora
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