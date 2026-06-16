Autoridades de Magdalena exigen ayuda urgente para levantar bloqueo en la Troncal del Caribe

En al menos siete puntos de la Troncal del Caribe hay bloqueos y en las últimas horas también se ha registrado quema de buses de servicio público. Foto: Hellen Lara

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Continúa la crisis de seguridad y orden público en la Sierra Nevada de Santa Marta y en Magdalena por cuenta de los combates entre el Ejército y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o Los Pachenca. En la mañana de este 16 de junio, las autoridades del departamento exigieron ayuda urgente de la Policía Nacional para despejar los bloqueos en la Troncal del Caribe.

La gobernadora de Magdalena, Margarita Guerra, le hizo un llamado de atención a las autoridades del orden nacional por medio de una publicación en su cuenta de X. Pidió celeridad para atender los bloqueos en ese importante corredor vial, que afectan el desarrollo de actividades económicas fundamentales para la región cercana a la Sierra Nevada, como el turismo.

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“Es inexplicable la demora que existe para que la Policía Nacional ingrese a la zona donde se encuentran los paros en la Troncal del Caribe, la orden la brindan a nivel nacional y es la hora y aún no se ha podido avanzar. Hay cientos de turistas en la zona, incluyendo niños, adultos mayores”, indicó la gobernadora. Agregó que activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU), pero no es suficiente.

“La comunidad está asustada; estamos en PMU con el Ejército, quien se encuentra listo para brindar el apoyo, pero necesitamos que no pase más tiempo para que se puedan tomar las medidas. ¡Están exponiendo a la comunidad de manera innecesaria!”, escribió Guerra. A renglón seguido, hizo un llamado directo al director de la Policía, el general William Rincón.

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“Exijo al director de la Policía Nacional una explicación clara frente a la inexplicable demora para intervenir y restablecer la movilidad en la Troncal del Caribe. Hay cientos de ciudadanos afectados, menores de edad, adultos mayores y turistas atrapados en medio de siete bloqueos que mantienen aislada una parte fundamental de nuestra región”, dijo la gobernadora.

Agregó que, aunque la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía está lista para atender la situación, no se ha dado la orden para que actúen. “El Ejército Nacional ha estado listo y dispuesto para actuar, pero la directriz para el ingreso de la UNDMO no llega. Cada hora de retraso agrava la situación humanitaria y pone en riesgo a la población civil. Magdalena no puede seguir esperando. Las decisiones deben tomarse ya”, concluyó.

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Los llamados de atención de la gobernadora Guerra se dan en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el departamento de Magdalena durante los últimos días, relacionada con los enfrentamientos entre el Ejército y Los Pachenca, tras una operación militar en el sector de Quebrada del Sol. Dos civiles resultaron heridos y un soldado murió en ese hecho.

Según la gobernadora Guerra, son siete los puntos bloqueados en ese corredor vial que conecta a los departamentos de Magdalena y La Guajira. En la noche del lunes 15 de junio, un bus de la empresa Rápido Ochoa fue quemado en el sector de Marquetalia, cerca de Palomino (La Guajira). Las imágenes difundidas por personas de la región muestran el vehículo ardiendo en llamas en medio de la carretera. Los hechos aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

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