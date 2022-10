Alex Saab cumple un año preso en EE. UU., ¿qué ha pasado con su caso?

Ficha policial de Alex Saab en Estados Unidos. Foto: Tomada de Florida.arrests.org

El contratista favorito del chavismo, Alex Saab, cumple esta semana un año tras las rejas en suelo estadounidense. El juicio en su contra, sin embargo, no comienza aún y está varado entre recursos de su defensa, que insiste en que el empresario barranquillero era un diplomático del gobierno de Venezuela. Mientras tanto, los fiscales estadounidenses siguen firmes en que era un lavador experto del régimen de Nicolás Maduro y ya ventilaron que Saab se acercó a la justicia de Estados Unidos buscando negociar desde 2018. Así va el proceso.

El proceso contra Alex Saab lo han seguido como una película miles de personas entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela. También en Cabo Verde, donde el colombiano fue detenido en junio de 2020 y había peleado en varias instancias que su arresto era ilegal. Logró que le dieran detención domiciliaria y había recursos pendientes por resolver cuando el 16 de octubre de 2021 un avión Gulfstream del Departamento de Justicia despegó desde el archipiélago africano. En total hermetismo, Saab aterrizó en Miami y los estadounidenses solo confirmaron su extradición al día siguiente.

Los fiscales tuvieron que desestimar siete de los ocho delitos por los que lo habían acusado en 2019, para que Cabo Verde aprobara su extradición. Así las cosas, el hombre señalado de lavar $350 millones de dólares para altos miembros del gobierno venezolano, solo irá a juicio por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero. Sin embargo, en los 12 meses que cumple Saab tras las rejas, su juicio aún no comienza, pues se ha visto envuelto en pulsos de su defensa con el Departamento de Justicia. Saab, por su parte, se ha declarado inocente.

¿Alex Saab está colaborando con EE. UU.?

Mientras tanto, han avanzado las investigaciones contra quienes fueran sus socios en varios negocios. Por ejemplo, el otro colombiano con quien se ganó el negocio de los Comités Locales Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela, Álvaro Pulido Vargas. Este programa del gobierno venezolano pretendía llevar víveres y medicamentos a comunidades vulnerables, pero terminó entregando productos de pésima calidad. Con base en declaraciones de un testigo protegido, la justicia estadounidense acusó a Pulido de un millonario esquema de lavado de activos.

Si bien la acusación no menciona a Alex Saab con nombre propio, sí dice que el testigo fue socio de Álvaro Pulido en Group Grand Limited. El socio de Pulido en esa compañía era Saab. Además de él, fueron acusados ante un gran jurado del estado de Florida: el hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio; el exgobernador del estado venezolano de Táchira, Jose Gregorio Vielma-Mora; un supuesto emisario colombiano de Saab, Carlos Rolando Lizcano, y la venezolana Ana Guillermo Luis, quien trabajaba para Pulido al momento de los hechos.

Además, los fiscales de su caso dijeron en documentos ante la corte que lo juzga que Saab fue su informante por 12 meses, en los cuales habría entregado al menos USD$10 millones que, al parecer, obtuvo en las actividades ilegales que habría realizado en Venezuela. Asimismo, al parecer firmó un acuerdo para entregarse y ser juzgados por el blanqueo de dinero, lo cual, según Estados Unidos, incumplió al no entregarse el 30 de mayo de 2019, fecha que se acordó para esto. Ahora bien, sus abogados negaron que esto hubiera ocurrido y que solo se reunió con oficiales norteamericanos para aclarar que no había cometido delitos.

¿En qué va el proceso de Alex Saab?

El juicio debía empezar esta semana, pero fue pospuesto nuevamente. Hasta ahora, la defensa de Saab ha tenido una gran derrota y una victoria. La primer ocurrió con un recurso que presentaron en septiembre de este año, en el que le pedían al juez de su caso que ordenara que todas las agencias de investigación de Estados Unidos que tuvieran información sobre él se la entregaran. En la justicia de ese país, los fiscales están obligados a entregar todas las pruebas exculpatorias o que lleven a concluir la inocencia del procesado. Según sus abogados, Saab terminó acusado a partir de investigaciones del Departamento del Tesoro, del de Defensa, del de Estado.

Eso hubiera implicado que le entregaran toda la información que mencionara el nombre Alex Saab y que estuviera en agencias como el FBI, la CIA, la DEA, entre otras muchas entidades. Desde luego, los fiscales se opusieron. En una respuesta al juez, le dijeron que el colombiano estaba expandiendo la comprensión de la regla que citaba: “El razonamiento de Saab Moran para ampliar la definición normal de equipo de enjuiciamiento se basa solo en creencias especulativas y conjeturas de artículos de noticias y un extracto de libro, no en hechos”. El juez les dio la razón y negó la petición de los abogados de Saab.

La movida más reciente en el proceso, sin embargo, sí fue una victoria para la defensa del colombiano. Los abogados de Alex Saab habían pedido que les permitieran introducir al juicio los testimonios de personas que residen en Venezuela y que participarían por videoconferencia. A pesar de las espinosas relaciones entre el gobierno venezolano y el estadounidense —que también incide en los mecanismos diplomáticos y de cooperación judicial— el juez aceptó la petición. Según documentos del proceso, los testigos ayudarían a demostrar que Saab era un diplomático venezolano.

A pesar de que Washington y Caracas están en acercamientos para limar asperezas y han liberado presos de alto perfil en ambos lados —Venezuela liberó a cinco ejecutivos de la multinacional Citgo y EE. UU. a dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro—, una eventual liberación de Saab no ha sido considerada. “Jamás está sobre la mesa. Pueden solicitar lo que quieran, pero eso no está sobre la mesa”, dijo sobre este tema en particular Brian Nichols, subsecretario de Estado de EE. UU. para el hemisferio occidental en una reciente entrevista en Voz de América.

