Alias Satanás envió carta a MinJusticia y Alcaldía de Bogotá: “me están afectando”

Juan Manuel Vera Sulbarán, alias Satanás, está involucrado en 50 casos de extorsión, seis homicidios de personas inocentes, y dos desplazamientos forzados por extorsión. Foto: Policía Nacional

Juan Manuel Vera, alias Satanás, capturado líder de “Los Satanás”, envió una carta al ministro de Justicia, al alcalde de Bogotá y al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) respondiendo a los señalamientos del mandatario de la capital, que lo dan como presunto responsable de recientes crímenes en la ciudad. Según se lee en el documento escrito a mano, Satanás dice que los hechos no tienen relación con él y que, probablemente, el grupo ya tenga un nuevo líder.

Podría interesarle: Alias Satanás es trasladado a cárcel de máxima seguridad

“Yo no soy culpable de las muertes que están cayendo en Bogotá, ya que me encuentro privado de la libertad”, reza el documento. “Para nadie es un secreto que en el momento de la captura, inmediatamente sale un sucesor”, dice alias Satanás en su carta. “Esto ya es responsabilidad de la Alcaldía y de la Policía que no han tomado medidas pertinentes”, dijo Vera en relación con los recientes asesinatos.

Alias Satanás asegura que en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, donde está privado de la libertad, permanece vigilado en todo momento y que las declaraciones sobre su responsabilidad en los recientes crímenes, que tildó de noticias falsas, “me están afectando, ya que estoy en medio de una resocialización”.

Le recomendamos: Satanás es encarcelado en la Tramacúa: estas son las nuevas medidas de seguridad

“Les hago la petición de que vayan por los responsables de lo que estás pasando en la capital, ya que yo no tengo nada que ver”, concluye alias Satanás en su carta. Recientemente, la Alcaldía de Bogotá dijo que, además, a Vera se le había disminuido la vigilancia dentro del penal y que desde allí seguiría delinquiendo.

Por su parte, el Inpec respondió y su director, el coronel Daniel Gutiérrez, sostuvo que “en el caso puntual de alias Satanás y otros privados de la libertad asociados a este delito, se encuentran controlados bajo vigilancia permanente, con procedimientos de requisa diarios, en los cuales no se les ha encontrado elementos de prohibida tenencia” .

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.