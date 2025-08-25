Álvaro Uribe renunció a la prescripción de la investigación en su contra Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por medio de una carta radicada ante el despacho del magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció a la prescripción de la investigación en su contra por los delitos soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. El líder natural del Centro Democrático pidió que no sea tenida en cuenta la fecha del 16 de octubre de 2025 como límite para resolver su caso en segunda instancia, y que el tribunal siga con su labor.

La decisión de Uribe Vélez se manifiesta después de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá empezara a estudiar, en una carrera contrarreloj, la apelación a la decisión tomada en primera instancia el 28 de julio por la jueza Sandra Heredia. La togada halló responsable al expresidente de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, lo absolvió por duda razonable del cargo de soborno y lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria.

Aunque la togada ordenó también que la medida privativa de la libertad en contra de Uribe Vélez se hiciera efectiva de manera inmediata, el expresidente y si defensa presentaron una tutela que fue resuelta el pasado 19 de agosto, también por el Tribunal Superior de Bogotá, que desestimó la determinación de la jueza Heredia y le dio vía libre a que el líder del Centro Democrático se defienda en libertad durante el curso del proceso en segunda instancia.

En contexto: Expresidente Álvaro Uribe ya recibió su boleta de libertad y habló al respecto

El 13 de agosto, dos semanas después de que se conociera el monto de la pena impuesta por la jueza Heredia, la defensa del expresidente, liderada por el abogado Jaime Granados, radicó la apelación a la decisión. Desde ese momento, la misión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá es dejar confirmar o tumbar la decisión de primera instancia, según los resultados de su análisis del expediente.

Al tiempo que avanza el proceso en segunda instancia, el expresidente se ha pronunciado en repetidas veces sobre el fallo condenatorio, especialmente a través de su cuenta de X. Ha dicho en varias ocasiones que se trata de un juicio político, que nunca supo de las movidas ilegales para torcer a testigos que limpiaran su nombre de presuntas relaciones con grupos paramilitares y que Diego Cadena, su exabogado y también condenado recientemente por los mismos hechos, actuó a sus espaldas.

En su más reciente misiva al Tribunal Superior de Bogotá, el expresidente insistió una vez más en su inocencia: “Con el respeto que me merecen las decisiones judiciales, la condena impuesta es equivocada e injusta. Por ello, en ejercicio de mi defensa material, he solicitado a la Sala, a través del recurso de apelación, que se revoque el agravio a mis derechos y se reconozca mi inocencia, probada en juicio. Igual petición, al amparo de juiciosas razones, han elevado mis abogados y el representante del Ministerio Público”.

Lea también: Álvaro Uribe refutó de nuevo la condena en su contra por sobornar a testigos

A renglón seguido, expuso las razones por la que renunció a la prescripción, a pesar de haber sido “ampliamente ilustrado, por mis abogados, sobre el alcance de la prescripción de la acción penal, su carácter de garantía del debido proceso y las consecuencias favorables que, para mi situación jurídica, traería su muy probable ocurrencia”. El expresidente señaló que “a pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues, aún con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad”.

Agregó también que la decisión de renunciar a la prescripción de la investigación está motivada en “el derecho a ser oído”. Mismo que, en su concepto, “no fue respetado materialmente por la primera instancia”. Y, una vez más, lanzó un dardo en contra de la decisión de más de mil páginas tomada por la jueza Heredia: “Eso se aprecia en el fallo que, a pesar de extenso, echó de menos la valoración de gran parte de los hechos probados en juicio”.

Finalmente, Uribe Vélez le pidió al Tribunal Superior de Bogotá, por medio de su renuncia a la prescripción, tomarse el tiempo necesario para escuchar de nuevo sus declaraciones durante las audiencias ante el despacho de la jueza Heredia, revisar los alegatos de conclusión de la defensa, estudiar a detalle el documento del fallo de primera instancia y las tres impugnaciones que existen en contra de la primera decisión.

Le puede interesar: “No es un buen ejemplo”: 12 dardos de la jueza Sandra Heredia a Álvaro Uribe

¿Qué es la prescripción?

La prescripción es el plazo máximo que la justicia tiene para ejercer su derecho a investigar y sancionar los delitos cometidos por alguien, desde que se deja de cometer el delito; en este caso, por Álvaro Uribe Vélez. Ese plazo varía según el tipo de delito, como lo explica el Ministerio de Justicia: “El tiempo que se contabiliza corresponde al máximo de la pena del delito que se está investigando, sin que sea menor a 5 años y mayor a 20 años”.

El abogado Francisco Bernate explica también que, en efecto, es posible que una persona renuncie a su derecho a la prescripción en una sola oportunidad y “el efecto es que vuelve a correr el término por dos años más”. Es decir que el Tribunal Superior de Bogotá tendría hasta octubre de 2027 para tomar una decisión de segunda instancia sobre el expediente del expresidente. Y el único requisito, como lo cumplió Uribe Vélez, es que la solicitud la haga el enjuiciado, de manera directa y voluntaria.

“La discusión pasa porque se renuncia a lo que se tiene, de manera que esta renuncia a la prescripción tiene un efecto simbólico pero no jurídico. Tendrá efecto jurídico si el Tribunal decreta la prescripción y la persona renuncia” explicó el abogado Bernate. En ese sentido, la renuncia de Uribe Vélez a la prescripción no tendrá efecto hasta que la misma Sala Penal de Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie al respecto.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.