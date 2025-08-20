Expresidente Álvaro Uribe ya recibió su boleta de libertad y habló al respecto

La boleta de libertad fue firmada por la jueza Sandra Heredia, quien condenó en primera instancia al expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Foto: El Espectador - José Vargas

Álvaro Uribe Vélez está libre. Así lo confirmó en la tarde de este miércoles 20 de agosto el propio expresidente y líder natural del Centro Democrático, tras conocerse la imagen de su boleta de libertad firmada por la jueza Sandra Heredia, quien condenó en primera instancia al expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ya fue notificado al respecto.

La boleta de libertad para Uribe Vélez fue expedida luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolviera en la tarde del 19 de agosto una tutela interpuesta por la defensa del expresidente y con la cual pedían que se dejara sin efecto la orden de la jueza Heredia de que estuviera en prisión domiciliaria desde la misma fecha en la que se conoció la condena en su contra. El Tribunal le dio la razón y le permitió defenderse en libertad.

Esto, mientras que la Sala Penal del mismo tribunal resuelve en segunda instancia, antes de octubre, el recurso de apelación radicado por los abogados del expresidente el pasado 13 de agosto. La condena en primera instancia en contra del presidente es de 12 años de prisión domiciliaria, por haber sido hallado responsable, en calidad de determinador, de hacer parte de una red de manipulación de testigos, por la que ya también fue condenado Diego Cadena, su exabogado.

Luego de que se diera a conocer a medios de comunicación la boleta con la que queda en firme la suspensión de la medida de aseguramiento al expresidente, mientras se resuelve la apelación sobre su expediente, él mismo lo confirmó por medio de una corta publicación en su cuenta de X. Después de que se conoció el fallo en su contra, el pasado 28 de julio, Uribe Vélez ha usado en varias oportunidades ese canal para alegar su inocencia.

“Acabo de recibir la boleta de libertad. A las 5 pm en las calles de Sabaneta. Después misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de X. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre la tutela, que ahora se ejecuta con la libertad temporal del expresidente, no afecta el sentido del fallo en su contra ni lo absuelve por ahora de los delitos por los que ya fue condenado.

Respecto a la decisión del Tribunal sobre la tutela, la Sala Penal señaló que la jueza Heredia, cuando impuso la medida de aseguramiento a Uribe Vélez, argumentó que la prisión domiciliaria respondía a “la necesidad de preservar la convivencia pacífica y el orden social; evitar que la ciudadanía perciba que los condenados pueden seguir en libertad pese a derruirse la presunción de inocencia en primera instancia; como un efecto disuasivo frente a la comisión de nuevos delitos y evitar la idea —del conglomerado— de un trato desigual ante la ley, ante el reconocimiento público del enjuiciado”.

Sin embargo, ese mismo Tribunal argumentó en la resolución de la tutela que “los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social”. Además de “desatinados, porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social. Por lo mismo, es ininteligible por qué esta privación de la libertad es necesaria para la convivencia pacífica y el orden social”.

Aún no se conocen detalles sobre la convocatoria de Uribe Vélez para esta tarde en Sabaneta (Antioquia). Mientras tanto, el senador Iván Cepeda, quien es víctima acreditada del caso, señaló que el expresidente “viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia y campañas en contra nuestra”. Y agregó: “Esto no significa la inocencia del expresidente Uribe, ni que se hayan desvanecido los cargos. El proceso continúa y se deben garantizar los derechos de las víctimas y la independencia de la justicia”. Ahora el Tribunal Superior de Bogotá tendrá la palabra.

