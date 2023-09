Amenazas contra hija de Gustavo Petro serán investigadas por la Fiscalía

Presidente de Colombia en compañía de su esposa Verónica Alcocer y sus hijos, durante su posesión en la Plaza de Bolívar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Fiscalía General acaba de anunciar que adelanta las primeras acciones para determinar quién está amenazando a uno de los integrantes de la familia presidencial. El ente investigador indicó que está adelantando las labores investigativas correspondientes para determinar quién está detrás de las intimidaciones contra Andrea Petro, la hija mayor del presidente.

A raíz de las amenazas denunciadas públicamente por la señora Andrea Petro en sus redes sociales, la #Fiscalía General de la Nación, a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal y está… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 6, 2023

Podría interesarle: Laura Sarabia: fiscal Francisco Barbosa sería testigo en caso de robo de dinero

En su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Petro le solicitó ayer directamente al fiscal general Francisco Barbosa “usar las técnicas de informática forense y ubicar la persona real que hace estos mensajes de muerte contra mi hija”.

Por su parte, Andrea Petro desde su cuenta de X se pronunció sobre las amenazas que recibió por Instagram. “¿Se sienten bien mandándome estos mensajes todos los días? ¡Les parece normal y racional?!”, escribió la hija del primer mandatario.

“Tienen tanto odio y frustración que ni saben la gravedad de lo que dicen. No podemos seguir normalizando la violencia”, expresó Andrea Petro.

Se sienten bien mandándome estos mensajes todos los días? Les parece normal y racional? Tienen tanto odio y frustración que ni saben la gravedad de lo que dicen. No podemos seguir normalizando la violencia.#nomasviolenciaenredes pic.twitter.com/FEnm46cttz — Andrea Petro (@andreapetro91) September 4, 2023

Andrea petro en el pasado ya había que bloqueba a cada usuario que le enviaba mensajes violentos, este martes 5 de septiembre publicó varioos videos a través de sus redes sociales en los que aseguró que esas intimidaciones la han llevado a padecer “principios de depresión”.

“He recibido muchísimas amenazas e insultos (...) Mentalmente me afectan. He estado con principios de depresión por estas y muchas cosas. He eliminado muchísimos comentarios como para no intoxicarme, pero me parece que hace rato se pasaron de la raya”, dijo Andrea Petro.

“La Fiscalía no les dio relevancia, pero la violencia verbal no es normal. No quiero normalizar este tipo de actos (...) Esto no tiene banderas políticas y tenemos que parar la violencia por redes sociales porque pueden ir muy lejos y tener consecuencias nefastas”, aseguró.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.