ANT entregó predios a campesinos y víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Foto: ANT

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La Agencia Nacional de Tierras (ANT), en cabeza del director Felipe Harman, entregó dos predios en Sucre y Magdalena a campesinos y víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Junto a un equipo de profesionales, la entidad lideró la entrega de un predio de 65 hectáreas ubicado en el municipio de Plato, Magdalena, a comunidades rurales que fueron víctimas, esto en atención a las medidas de reparación establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Recibo con mucha alegría esta tierra. Han brotado mis lágrimas al ver que nos han entregado este terreno de una zona donde un día tuvimos que salir por culpa de la violencia”, expresó con emoción Reinaldo Acuña Torres, uno de los beneficiarios.

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Por su parte, el director Harman señaló su compromiso con la Reforma Agraria. “El reto que tenemos es que esto nos salga bien, que ustedes como beneficiarios puedan decir que están tejiendo la seguridad alimentaria del municipio. Lo digo delante de todos los presentes: pueden seguir contando con nuestro apoyo siempre”, dijo Harman.

El segundo predio que entregó la ANT fue en zona rural de Ovejas, Sucre. En este territorio, los bienes rurales El Socorro (de 57,5 hectáreas), Las Delicias (de 5,8 hectáreas) y Las Delicias II (de 61,9 hectáreas), igualmente comprados por la entidad a particulares, fueron puestos a disposición de la Asociación Agropecuaria de Campesinos Productores de Buenos Aires y de la Asociación Mentes y Manos Creativas.

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Estas tierras serán para cultivar y ponerlas a servicio del sustento de las comunidades. “Nuestras familias van a tener el propio sustento. Le doy infinitas gracias a nuestro presidente Petro, que fue el que hizo realidad este sueño con la ayuda de la Agencia Nacional de Tierras y el director Felipe Harman. Sembraremos yuca, ñame y maíz y aportaremos a nuestro campo”, aseguró Ligis Vergara, representante legal de la Asociación Agropecuaria de Campesinos Productores de Buenos Aires.

Por su parte, Arleth Cousil, representante de la Asociación Mentes y Manos Creativas del municipio de Ovejas, aseguró que, como mujeres productoras y cosechadoras, ahora tienen la autonomía de producir en lo que les pertenece. “Es un sueño cumplido sembrar en lo nuestro. Deseamos que las tierras sean productivas y pues lo ideal es seguir sosteniendo la soberanía alimentaria a través del cultivo tradicional”, destacó la representante Arleth.

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