Condenan a exjefe paramilitar Hernán Giraldo a 20 años de prisión a por abusar de tres niñas

La Fiscalía detalló que el exjefe paramilitar fue postulado a la Ley de Justicia y Paz en 2006, pero posteriormente fue excluido por incumplir los compromisos adquiridos.

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A más de 20 años de prisión fue condenado el exjefe del Frente Resistencia Tayrona de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Hernán Giraldo Serna, luego de ser declarado responsable del abuso y la explotación sexual de tres niñas de 11 y 12 años entre 2004 y 2006.

Según detalló la Fiscalía General de la Nación, este hombre, conocido por los alias de “El Patrón”, “El Viejo”, “El Señor de la Sierra” y “Taladro”, aprovechó su condición de jefe para obligar a las menores a sostener relaciones sexuales con él y vivir en las fincas en las que residía.

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Además, según el ente investigador, el exjefe paramilitar las obligaba a visitarlo cada semana en las distintas cárceles de Medellín e Itagüí (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), donde estuvo privado de la libertad antes de su extradición a los Estados Unidos.

La Fiscalía detalló que, para entrar a las prisiones, las menores contaban con el permiso de la persona que tenía su custodia. “En los centros penitenciarios fueron abusadas sexualmente y sometidas a distintos actos ilícitos por parte del exjefe paramilitar”, señaló el ente investigador.

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La investigación de la Fiscalía determinó que una de las jóvenes, al cumplir los 14 años, quedó embarazada y fue obligada a abortar por orden de Giraldo Serna. Otra de las víctimas de los abusos sí dio a luz al bebé, producto de la violación del exjefe paramilitar.

Asimismo, la investigación, adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, demostró que una de las víctimas fue utilizada en condición de servidumbre, ya que presentaba una discapacidad cognitiva.

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La Fiscalía señaló que el 6 de septiembre de 2022 fue emitida una resolución de acusación en contra de Giraldo Serna, declarando los hechos investigados como de lesa humanidad para ser considerados imprescriptibles (es decir, que no pierden validez ni se borran con el paso del tiempo). Luego, el 26 de marzo y el 27 de agosto de 2025, durante las audiencias preparatorias, aceptó su responsabilidad en los hechos y se acogió a sentencia anticipada.

En ese sentido, un juzgado penal del Circuito de Santa Marta condenó a Giraldo Serna a 20 años, 11 meses y 24 días de prisión por los delitos de acceso carnal violento agravado, trata de personas con fines de explotación sexual, aborto forzado y tortura, todas estas conductas cometidas contra persona protegida.

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Además, contra él fue impuesta una multa de 1.086 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2006, equivalentes a COP 443 millones. La Fiscalía detalló que el exjefe paramilitar fue postulado a la Ley de Justicia y Paz en 2006, pero posteriormente fue excluido por incumplir los compromisos adquiridos.

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