Armando Benedetti no tendrá prisión preventiva por caso de corrupción en Fiduprevisora

Según expuso la sala, los hechos de corrupción están relacionados con reclamaciones pensionales de docentes del departamento de Córdoba. Foto: (EPA) EFE - Miguel Gutiérrez

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió que no impondrá prisión preventiva en contra del embajador y exsenador Armando Benedetti, pues consideraron que no es necesaria. El funcionario es investigado por el presunto delito de concusión (soborno) por presuntos hechos de corrupción que habrían ocurrido entre 2009 y 2011. Este proceso en particular se abrió en agosto de 2022 y un mes después el exsenador fue vinculado a él mediante indagatoria.

Según expuso la sala, los hechos están relacionados con reclamaciones pensionales de docentes del departamento de Córdoba. Estas presuntamente habrían sido resultas ilegalmente en despachos judiciales de dicho departamento. Particularmente dentro de la investigación hay testigos que han declarado que presuntamente el exsenador se benefició de estas irregularidades.

Presuntamente, los dineros exigidos por el exsenador habrían sido para que a la Fiduprevisora les desembolsara a docentes en los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica. En concreto, la Sala investiga si Benedetti realmente solicitó dineros a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales sobre estas prestaciones, para que la entidad encargada pagara esas pensiones vitalicias y liquidaciones.

Otra investigaciones contra Benedetti

En julio de 2023, la Fiscalía remitió al alto tribunal otros cuatro procesos que se adelantaban contra el político barranquillero. Según el ente investigador, las averiguaciones que se realizan son por cuatro delitos distintos y uno de ellos tiene que ver con la financiación a la campaña presidencial de Gustavo Petro. En concreto, el ente acusador remitió los procesos por los delitos de enriquecimiento ilícito, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, delitos electorales e interés indebido en la celebración de contratos.

Armando Benedetti dejó de ejercer como embajador de Colombia en Venezuela el 23 de julio de 2023, sin embargo, en febrero de este año fue nombrado como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Asimismo, la Corte será la encargada de continuar con las averiguaciones, ya que estos presuntos hechos habrían ocurrido en el periodo que el barranquillero era congresista.

