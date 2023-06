Armando Benedetti se niega a declarar en caso de financiación de campaña Petro

Armando Benedetti salió de la Embajada de Colombia en Venezuela luego de quedar envuelto en un escándalo por asegurar, en audios filtrados, que tiene una delicada verdad sobre la financiación de la campaña a la presidencia de Gustavo Petro. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, tenía una cita crucial en la Fiscalía este 23 de junio para que entregara información detallada de lo que sabe sobre la financiación de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, se negó a declarar, explicando que ha recibido amenazas luego de que se filtraran unos audios en los que dijo que, si contaba la verdad, todos se iban “presos”.

En el marco de la investigación por presunta financiación ilegal de campaña, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia se reunió, esta mañana, con Benedetti. No obstante, el político explicó que durante los últimos días ha sido objeto de intimidaciones y que, por tanto, no puede cumplir con la diligencia de declaración juramentada.

“El exembajador señaló que interpondrá la denuncia por el delito de amenazas, tan pronto recopile elementos de prueba suficientes para soportar el tipo de intimidación que ha recibido. De igual manera, solicitó la intervención de la Fiscalía ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional para mejorar las condiciones de seguridad propias y de su círculo familiar”, explicó la Fiscalía en un comunicado.

Sin embargo, el ente investigador precisó que la diligencia será reprogramada. Entre tanto, la Fiscalía le sigue la pista a personas aforadas y no aforadas para determinar si se cometieron delitos durante la campaña presidencial de Petro. Los audios de la controversia fueron revelados en la noche del pasado domingo 4 de junio, dos días después de que el presidente decidiera apartar a Benedetti de su cargo como embajador de Colombia en Venezuela y a Laura Sarabia como jefa de gabinete.

En los audios que parecen estar dirigidos a Sarabia, Benedetti está molesto por no ser atendido por el gobierno la semana pasada, y cuenta que él había ayudado a conseguir $15.000 millones en la Costa Caribe, que sabía “la verdad” sobre la campaña y que, si decía lo que sabía, todos se iban presos. Hasta ahí llegaron sus declaraciones. No dio detalles ni de dónde salió ese dinero, si era o no lícito, cuál era esa verdad de la que hablaba y por qué podían terminar en la cárcel.

Ante estas declaraciones, el propio presidente reaccionó a través de su cuenta de Twitter. Aclaró que esos “chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se han manejado cifras como $15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”. Gustavo Petro le pidió a Benedetti que dé las explicaciones del caso a las autoridades, y el Consejo Nacional Electoral ya lo citó formalmente para que haga lo propio ante esa entidad (también pidió la versión de Laura Sarabia).

