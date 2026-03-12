Los detalles de la captura del influencer Javier Arias en Necoclí (Antioquia)

El influencer “Javier Arias Stunt” ganó fama en redes sociales por promocionar entre sus seguidores sorteos de vehículos y motocicletas de alto valor. Foto: Polic

Javier Arias, más conocido en redes sociales como “Javier Arias Stunt”, fue capturado en flagrancia durante un allanamiento realizado en zona rural de Necoclí (Antioquia), en medio de un operativo contra estructuras criminales que operan en la subregión del Urabá.

El procedimiento se llevó a cabo en el corregimiento El Totumo, donde las autoridades realizaron un registro que permitió la captura del influencer, investigado por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Arias quedó a disposición de las autoridades para avanzar en su proceso de judicialización.

El influencer “Javier Arias Stunt” ganó fama en redes sociales por promocionar entre sus seguidores sorteos de vehículos y motocicletas de alto valor. En 2024, Coljuegos inició procesos administrativos para establecer si las rifas que difundía en sus plataformas digitales contaban con las autorizaciones legales necesarias.

Durante el reciente operativo, los investigadores encontraron un importante arsenal y una millonaria suma de dinero en efectivo cuya procedencia no pudo ser justificada. Entre los elementos incautados se encuentran dos pistolas de distintos calibres, dos escopetas calibre 12, una carabina de precisión calibre .22 y 1.926 cartuchos de diferentes calibres.

En el lugar también fueron hallados COP 208 millones además de varios equipos tecnológicos que, según las autoridades, “contienen información de vital importancia para futuras investigaciones contra delitos transnacionales”. La región de Urabá es considerada una zona estratégica que ha sido escenario de actividades ilícitas como el tráfico de armas y otras economías ilegales como el narcotráfico.

El operativo fue adelantada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Ejército Nacional y la cooperación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.