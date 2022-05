Arrancó el juicio por Yidispolítica contra Bernardo Moreno: habló de Uribe

Bernardo Moreno fue condenado a 8 años de prisión por su participación en las chuzadas ilegales del DAS.

Década y media después, continúan los coletazos de las dádivas que la excongresistaYidis Medina recibió para asegurar su voto en la reforma que aseguraba la reelección del expresidente Álvaro Uribe. Este miércoles, ante la Corte Suprema de Justicia, comenzó el juicio contra Bernardo Moreno, uno de los hombres de mayor confianza de Uribe. Quien fuera el director del departamento administrativo de Presidencia es procesado por el presunto delito de tráfico de influencias. Y él mismo tuvo la oportunidad de dar sus explicaciones.

Ya la Corte Suprema dejó claro desde noviembre de 2020 que Bernardo Moreno debía ir a juicio por su presunto rol en la “consumación de algunos de los compromisos adquiridos por quienes intervinieron” en la compra del voto de Yidis Medina. Es decir, a Moreno no se le endilga directamente un pago irregular en la Yidispolítica, sino que, al parecer, se valió de su cargo para nombrar a personas cercanas a la entonces senadora en cargos regionales de entidades públicas: desde Acción Social hasta notarías.

Al interrogarlo este miércoles, el fiscal del caso, Leonardo Cabana, le enumeró una serie de nombres y cargos y le preguntó a Bernardo Moreno si él había hecho llegar sus hojas de vida o había intervenido en sus nombramientos. Moreno contestó una y otra vez que no recordaba los nombres precisos. “No, en el caso puntual de Barrancabermeja yo no recuerdo haber hecho eso. No tengo presente, no recuerdo. Pero seguro en algunas ocasiones que había una vacante en otra parte, pues seguro yo les enviaba hojas de vida porque me decía el presidente: ‘tenga en cuenta esta hoja de vida, mándela, envíela”, dijo, por ejemplo, en uno de los casos.

El fiscal Cabana le preguntó de manera directa: “¿Eran estas personas cercanas a Yidis Medina?”. Bernardo Moreno contestó: “No, yo no recuerdo eso, señor fiscal. No recuerdo que alguien me haya dicho que eso era de Yidis o para Yidis. No recuerdo eso”. El funcionario judicial terminó su interrogatorio preguntándole si algunas hojas de vida que Moreno supuestamente envió al director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, eran de personas cercanas a la senadora Medina: “Nunca tuve esa información, nunca me la expresó. Yo soy reiterativo de esto”.

Lo que sí dijo Moreno es que Álvaro Uribe incidía directamente en los nombramientos de notarios. “Él es desordenadongo”, dijo Moreno, refiriéndose al expresidente. Y añadió: “Él da muchas instrucciones a uno y al otro. En algunas ocasiones, en el tema puntual de las notarías, que se podían nombrar 15 o 20 notarios en todo el país, o 20 o 30, me decía llame a tal persona, dígale que me mande la hoja de vida, que es un amigo mío de Pereira, de Cali o donde fuera”.

Asimismo, se refirió a la salida del cargo del entonces superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello. Según recuerda Moreno, el expresidente Uribe le dijo: “Estoy recibiendo muchas quejas de este señor. Voy a las ciudades y los notarios me dicen que los están presionando de la Superintendencia. El doctor Fabio Echeverry viene y me dice que hay muchas cosas en la Superintendencia. Dígale a ese muchacho que se retire”. El exdirector administrativo de Presidencia añadió: “Él me da la instrucción y yo tomo la decisión”.

El juicio contra Bernardo Moreno apenas comienza. Él mismo reconoció este 25 de mayo que envió algunas hojas de vida, pero aclaró, “de ahí a tener la suficiente fuerza, por ser Departamento Administrativo, de imponer decisiones, nunca se hizo así”. Por ahora, asegura que no conoció a ninguna de las personas que, según la investigación, nombró como una forma de retribución por el voto de Yidis Medina. Ya por este mismo caso, aunque por el delito de cohecho, fueron condenados los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt.

