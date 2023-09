Arturo Char, investigado por compra de votos, será recluido en la cárcel la Picota

Arturo Char, investigado por compra de votos, será trasladado a la cárcel la Picota Foto: Migración Colombia

Casi 24 horas después de retornar al país en un vuelo proveniente de Estados Unidos, Arturo Char quien afronta una investigación por presunto concierto para delinquir y corrupción al sufragante, será recluido en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel la Picota de Bogotá. Según información entregada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se espera que arribe a ese lugar en los próximos minutos.

Char llegó a Colombia en la noche de este jueves 7 de septiembre, pasó por los controles de Migración Colombia y luego quedó en manos de las autoridades competentes y trasladado a Bogotá, donde fue presentado ante la Sala de Instrucción de Corte Suprema de Justicia.

Precisamente el alto tribunal había ordenado una orden de captura en su contra al vincularlo con una investigación relacionada con el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico. La organización, dice la Corte Suprema, habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, para conseguir la elección de Aida Merlano en el Senado; de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la propia reelección de Arturo Char Chaljub en el Senado, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos.

“A juicio de la Sala Especial de Instrucción, las pruebas recaudadas hasta el momento en la investigación proveen el estándar mínimo para sustentar de manera adecuada la razonabilidad de la medida de aseguramiento contra Arturo Char Chaljub, por lo cual esta es idónea, necesaria y urgente, sin que resulte procedente sustituirla por una detención domiciliaria, ni por medidas no privativas de la libertad. La determinación también obedece al comportamiento del investigado que pone en duda su normal comparecencia al proceso, así como a riesgos advertidos en la práctica probatoria y en la actividad investigativa”, señala el alto tribunal.

A su llegada este miércoles al país, Char afirmó que empezó a organizar la gestión para regresar al país, apenas fue notificado de la orden del alto tribunal este miércoles. “Con la cabeza en alto y con el deber moral que mis principios me imponen, así como el compromiso y amor que siento por la gente del Caribe Colombiano que siempre me ha acompañado generosamente a lo largo de mi vida política, afrontaré mi defensa sin desfallecer”, agregó el expresidente del Congreso.

Dijo además “nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EE.UU. por razones estrictamente familiares y porque, hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país”. El exsenador renunció a su curul en febrero de este año y desde entonces vivía con su familia en Miami, Florida.

