Asesinato del director de La Modelo: así fueron la amenazas contra Elmer Fernández

Hace apenas una semana, un panfleto amenazante llegó a la casa del asesinado director de la cárcel La Modelo, Elmer Fernández. Tras su homicidio en la tarde de este jueves 16 de mayo en el norte de Bogotá, se conoció el contenido de esos mensajes intimidatorios y que estarían firmados por un peligroso criminal del patio 4 del centro de reclusión.

“De parte de ‘Pedro Pluma’, del patio 4. Para el director, que si vuelve a meter requisa para el patio le mato la familia (sic)”, se lee en uno de los panfletos que le habían hecho llegar al director el pasado 9 de mayo. Fuentes consultadas del INPEC aseguran que detrás del hecho criminal estaría una organización conocida como Muerte A Guardias Opresores (MAGO).

“Para que vea que yo sí tengo poder. Y si me trasladan le mato a la familia”, se lee en otro de los panfletos que firmó alias “Pedro Pluma”. Un hombre que hasta ahora no ha sido identificado. El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entidad encargada de custodiar a los presos en Colombia, señaló que por ahora no se tiene una línea de investigación clara.

Tras el hecho criminal, la organización criminal Mago, que había anunciado públicamente un plan pistola contra los guardias del INPEC el pasado 10 de mayo, negó su participación en el asesinato del director de La Picota. En estos momentos el ministro de Justicia, Néstor Osuna, lidera un consejo de seguridad junto a la cúpula policial, entre ellos, el director general William Salamanca.

El asesinato del director de La Modelo, además, coincide con varios hechos de seguridad en la propia cárcel: varios funcionarios reportaron que, en los últimos días, también se han escuchado disparos al rededor del penal para intimidar a los guardias del penal, ubicado en la localidad de Puente Aranda.

Aunque Fernández Velasco es la víctima más reciente de esta guerra a muerte, desde hace meses funcionarios del Inpec vienen denunciando la compleja situación de seguridad que enfrentan y que, con el caso del director de la cárcel en Bogotá, el asunto se torna aún más crítico, pues ya van al menos cinco personas asesinadas en este 2024.

