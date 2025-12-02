Así relató Miguel Ayala, hijo del del cantante Giovanny Ayala, su secuestro y rescate en Cauca

El secuestro ocurrió el 18 de noviembre, cuando Miguel Ayala y su manager se desplazaban hacia el aeropuerto de Palmira (Valle del Cauca). Foto: Polic

Miguel Ayala, hijo del reconocido artista popular Giovanny Ayala, narró los detalles del secuestro que sufrió junto a su mánager, Nicolás Pantoja. De acuerdo con las autoridades, ambos permanecieron retenidos durante quince días por integrantes del Frente Carlos Patiño de la disidencia de las Farc conocida como el Estado Mayor Central (EMC) al mando de “Iván Mordisco”.

Ayala relató lo que vivió desde el primer momento. “Los primeros días fueron horribles, no podíamos dormir con miedo a que nos hicieran algo. Ya en la tarde pues nos tocaba hablar porque los días pasaban muy lentos, pero nunca perdimos la esperanza, siempre confiamos en Dios”, declaró el también cantante. El secuestro ocurrió el 18 de noviembre, cuando se desplazaba hacia el aeropuerto de Palmira (Valle del Cauca).

El cantante dio gracias a la Policía Nacional y al GAULA por el operativo en que fue rescatado este 2 de diciembre, en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra (Cauca). También relató cómo fue ese instante : “Sentimos una felicidad inmensa en serio que no no la creíamos, fue algo demasiado loco. Eso no se lo decíamos a nadie, es algo horrible”.

También relató que hubo momentos en que los amararon con una cadena al pie y durante tres días durmieron “con las manos atadas”. Sobre el trato recibido durante su cautiverio, el joven indicó que los captores los presionaban psicológicamente.

“Siempre nos decían que no nos iban a hacer nada, pero nosotros siempre tuvimos ese miedo de que nos pasara algo. Algunas veces fueron groseros con palabras, pero siempre nos dijeron que nunca nos iban a hacer algo, aún así nosotros siempre teníamos precaución porque nos portábamos muy juiciosos para que no nos hicieran nada”, narró Ayala.

Desde el momento de su plagio, el grupo al mando de “Mordisco” habría exigido a las familias un pago de COP 7.500 millones por la liberación de Miguel Ayala y su mánager, e incluso habían fijado un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión, manifestó la Policía.

Frente al recorrido que les obligaron a realizar para llegar hasta el lugar donde los plagiaron 15 días, señaló que duró más de cuatro horas y media. “Fue horrible. Estábamos descalzos y nos tocó pasarnos un zapato y un zapato entre yo y mi manager Nicolás. Llegamos todos arañados porque nos hacían pasar por un río, una quebrada, y hubo un momento de una bajada de una montaña”.

Ayala describió que además de la dificulta del terreno, “íbamos con mucho más miedo porque pensamos que en cualquier momento nos iban a hacer algo a las espaldas porque íbamos muy lejos. Entonces nosotros pensábamos que en cualquier momento nos iban a disparar o algo”.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, explicó que la operación para liberar a Miguel Ayala y su mánager se ejecutó con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la Aviación Policial y en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Según Rincón, “los uniformados ingresaron de manera táctica al punto de cautiverio, garantizando la liberación de las víctimas y logrando, además, la captura de uno de los presuntos responsables del secuestro”.

Durante la intervención, las autoridades también decomisaron una pistola calibre 9 mm, pieza que será entregada a la justicia como evidencia para avanzar con la investigación y las judicializaciones que se adelantan contra los implicados.

