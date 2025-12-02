Rescataron a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, que estaba secuestrado en Cauca

La operación de rescate se llevó a cabo en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra (Cauca). Foto: Archivo Particular

Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, fue rescatado luego de permanecer dos semanas secuestrado en el Cauca. El plagio ocurrió el 18 de noviembre pasado, cuando el también cantante se transportaba al aeropuerto de Palmira.

La noticia la confirmó el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien habló de una operación de rescate en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra (Cauca).

"Oro por quienes tienen a mi hijo y a Nico, oro por sus familias. Que Dios obre en ellos y toque su corazón para que valoren y respeten las vidas y la libertad de las personas que tienen en sus manos”, expresó Giovanny Ayala, luego de saber la noticia del secuestro de su hijo y de su mánager.

La operación fue liderada por el Gaula de la Policía. A través de un comunciado de prensa, la autoridad explicó: “En una operación contundente, estratégica y coordinada, unidades del Gaula, con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Área de Aviación Policial y en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lograron el rescate sano y salvo del reconocido cantante Miguel Ayala y de su mánager Nicolás Pantoja”.

Además del rescate, las autoridades capturaron a uno de los presuntos responsables del secuestro e incautaron una pistola 9mm. “Los avances investigativos permitieron establecer que los secuestradores serían integrantes del Frente Carlos Patiño de la disidencia conocida como el Estado Mayor Central.

Ese grupo armado ilegal, al mando de alias “Mordisco”, habría exigido a las familias un pago de COP 7.500 millones de pesos por la liberación de Miguel Ayala y su mánager, e incluso habían fijado un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión, explicó la Policía.

