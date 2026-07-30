Atacan con explosivos la vivienda del congresista Ariel Rodríguez, en Norte de Santander

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades por el ataque contra la vivienda de Ariel Rodríguez. Foto: Arc

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La vivienda del representante del Partido Liberal a la Cámara por Norte de Santander, Luis Ariel Francisco Rodríguez Beltrán, fue atacada con un explosivo. Los hechos ocurrieron hacia las 10:30 de la noche del miércoles 29 de julio, en el sector de La Floresta, en el municipio de Los Patios (Norte de Santander).

Según confirmaron las autoridades a El Espectador, al momento del ataque Rodríguez Beltrán no se encontraba en la vivienda. Sin embargo, su esposa y sus hijos sí estaban en el lugar. Por ahora, no se reportan personas heridas.

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Hasta el momento se desconoce quiénes estarían detrás del lanzamiento del explosivo. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades por el ataque.

La denuncia fue realizada por el abogado Steven Pérez a través de redes sociales. En su cuenta de X, escribió: “Hace unos minutos atentaron con dos artefactos explosivos contra la vivienda del representante a la Cámara Ariel Rodríguez, en Cúcuta”. Línea seguida, se lee: “Los artefactos cayeron en el patio trasero, donde minutos antes jugaban sus hijos. Afortunadamente, no hay víctimas”.

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Según sostuvo el abogado, el ataque no fue un hecho aislado, sino que obedecería a una persecución política. “Esto es el resultado directo de una persecución política y personal sistemática de una estructura del Norte de Santander desesperada por destruir nuestro movimiento. Su familia tiene responsabilidad moral en lo que acaba de ocurrir hoy”, se lee en la publicación.

Además, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que “actúen de inmediato e investiguen cada hecho que ha ocurrido contra la familia y el movimiento de nuestro representante”.

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