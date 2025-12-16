Ataque armado con explosivos y fusiles mantiene enfrentamientos en Buenos Aires (Cauca)

El ataque armado comenzó a las 6:00 am de este martes 16 de diciembre y, según testimonios, no ha cesado. Hay al menos 30 familias desplazadas y policías heridos. (Imagen de referencia) Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con ráfagas de fusiles y explosivos comenzó un ataque armado en Buenos Aires (Cauca) que ya cumple siete horas. A las 6:00 am de este martes 16 de diciembre, hombres armados llegaron a la cabecera municipal del municipio y comenzaron un fuerte hostigamiento en contra de la estación de la Policía, ubicada al lado de la Alcaldía.

Los primeros reportes hablan de artillería pesada y de explosiones de tatucos, granadas e, incluso, de artefactos que fueron detonados desde al menos seis drones. En diálogo con El Espectador, el alcalde de Buenos Aires, Pablo César Peña, señaló que solo hasta el medio día de hoy el Ejército y la Policía pudo llegar a la zona y, en este momento, se encuentran en combate con el grupo armado.

Aunque todavía es prematuro hablar de responsables, en la zona hace presencia el frente Jaime Ramírez de las disidencias de las Farc, pero el paro armado del Eln hace dudar a las autoridades de quién estaría detrás de este ataque a la Policía.

El exalcalde de Buenos Aires, Clemente Lucumí, señaló desde la madrugada de este miércoles recibió llamadas de habitantes del municipio, que le explicaron que los propios hombres armados fueron puerta a puerta pidiendo la salida de civiles y que, además, llegó una volqueta a la zona cargada de tatucos.

En ese sentido, Pablo César Peña agregó que a él también le reportaron la presencia de esa volqueta, que además tenía una rampa para ser utilizada como catapulta. “Desde temprano he recibido los reportes, no solo del ataque de artillería pesada contra la estación de la Policía, sino también de explosiones. Muchas explosiones. El techo de la estación ya quedó destruido y me reportaron el lanzamiento de granadas al interior de ese lugar”, agregó el hoy alcalde.

Tanto Clemente Lucumí como Pablo César Peña pidieron ayuda inmediata de las autoridades y el respeto por los derechos de los pobladores del municipio, así como de los agentes de la Policía que hacen presencia en el lugar.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.