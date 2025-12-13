Procuraduría pidió activar plan por paro armado de disidencias de las Farc en Caquetá y Putumayo

Procuraduría pidió activar planes de contingencia por paro armado en Caquetá y Putumayo./Imagen de referencia Foto: EFE - RASTREO DE REDES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Procuraduría General de la Nación, a cargo de Gregorio Eljach Pacheco, se pronunció frente al paro armado de 22 días en Caquetá y Putumayo, anunciado por la disidencia Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias “Iván Mordisco”, el pasado 9 de diciembre.

El órgano de control solicitó a las “entidades territoriales de estos departamentos adelantar las acciones pertinentes para atender las situaciones humanitarias que puedan presentarse”.

Le puede interesar: Ministerio de Defensa se pronuncia sobre paro armado en todo el país anunciado por el Eln

Asimismo, indicó que deberán activar planes de contingencia para atender hechos como “un posible confinamiento y/o desplazamiento de comunidades, priorizando la alimentación, la salud, el albergue y la movilidad, entre otros”.

Por otro lado, el Ministerio Público señaló que los municipios, como primeros respondientes, deben “garantizar la atención de los hechos victimizantes presentados bajo su jurisdicción“, indicando que, cuando la magnitud de los hechos supere su capacidad de respuesta, deberán acudir al ente departamental.

Lea: Ataque con explosivos afectó la vía Manizales–Medellín: concesión habilitó paso a un carril

“Si el ente departamental ha excedido su capacidad de respuesta, deberá acudir al orden nacional representado en la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que brinde el apoyo solicitado según las particularidades de cada caso”, aseveró la Procuraduría.

Por otra parte, el órgano de control instó a las personerías municipales a realizar seguimiento a la situación humanitaria, atendiendo de manera oportuna los casos individuales que se presenten.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.