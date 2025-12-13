Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Procuraduría pidió activar plan por paro armado de disidencias de las Farc en Caquetá y Putumayo

El Ministerio Público pidió a las entidades territoriales adelantar medidas para atender el paro armado de 22 días, anunciado por la disidencia Estado Mayor Central, al mando de alias “Iván Mordisco”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
13 de diciembre de 2025 - 05:11 p. m.
Procuraduría pidió activar planes de contingencia por paro armado en Caquetá y Putumayo./Imagen de referencia
Procuraduría pidió activar planes de contingencia por paro armado en Caquetá y Putumayo./Imagen de referencia
Foto: EFE - RASTREO DE REDES
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Procuraduría General de la Nación, a cargo de Gregorio Eljach Pacheco, se pronunció frente al paro armado de 22 días en Caquetá y Putumayo, anunciado por la disidencia Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias “Iván Mordisco”, el pasado 9 de diciembre.

El órgano de control solicitó a las “entidades territoriales de estos departamentos adelantar las acciones pertinentes para atender las situaciones humanitarias que puedan presentarse”.

Vínculos relacionados

Imputan cargos a cinco presuntos articuladores de una red de minería ilegal en Antioquia
Ataque con explosivos afectó la vía Manizales–Medellín: concesión habilitó paso a un carril
“Queríamos ser parte de la historia”: las primeras mujeres mayores en arma del Ejército

Le puede interesar: Ministerio de Defensa se pronuncia sobre paro armado en todo el país anunciado por el Eln

Asimismo, indicó que deberán activar planes de contingencia para atender hechos como “un posible confinamiento y/o desplazamiento de comunidades, priorizando la alimentación, la salud, el albergue y la movilidad, entre otros”.

Por otro lado, el Ministerio Público señaló que los municipios, como primeros respondientes, deben “garantizar la atención de los hechos victimizantes presentados bajo su jurisdicción“, indicando que, cuando la magnitud de los hechos supere su capacidad de respuesta, deberán acudir al ente departamental.

Lea: Ataque con explosivos afectó la vía Manizales–Medellín: concesión habilitó paso a un carril

“Si el ente departamental ha excedido su capacidad de respuesta, deberá acudir al orden nacional representado en la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que brinde el apoyo solicitado según las particularidades de cada caso”, aseveró la Procuraduría.

Por otra parte, el órgano de control instó a las personerías municipales a realizar seguimiento a la situación humanitaria, atendiendo de manera oportuna los casos individuales que se presenten.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Iván Mordisco

Paro armado

Conflicto armado

Disidencias de las Farc

Procuraduría General de la Nación

Paro armado de las disidencias de las Farc

 

Juan Borda(30412)Hace 31 minutos
Ahora gracias a Trump los vándalos de nuevo tienen una renovada razón política. Que mierda.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.