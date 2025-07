Un pago y engaño al sicario: los detalles de audiencias en contra de “El Costeño”

De acuerdo con el ministro Pedro Sánchez, alias "Costeño", capturado este 5 de julio, habría coordinado toda la estructura para atentar contra el político. Foto: Archivo y Policía

Nuevos detalles se dieron a conocer sobre las investigaciones que sigue la Fiscalía para esclarecer el atentado en contra del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado 7 de junio en el barrio Modelia, en Bogotá. Las hipótesis que maneja el ente investigador sobre los autores materiales del ataque se explicaron durante las audiencias que se adelantaron en contra de Elder José Arteaga, alias “El Costeño” o “Chipi”, luego de su captura el 5 de julio.

Apartados de las diligencias, revelados por Noticias Caracol, señalan dos nuevos elementos que habría conocido el ente investigador, incluso uno habría sido clave para dar con el paradero de “El Costeño”. De acuerdo con la Fiscalía, Arteaga tenía claro que quien debía disparar el arma contra el congresista debía ser un menor de edad. Durante una de las audiencias, la fiscal del caso precisó que Arteaga le preguntó a Katerine Martínez (alias “Gabriela”), otra de las capturadas, que si conocía un menor para cometer el crimen.

“Tenía que ser un menor de preferencia entre 14 o 15 años de edad porque así no iba a ir a juicio como adulto sino que iba a ser tratado por la jurisdicción de menores”, dijo la investigadora. Además, la fiscal apuntó que alias “Chipi” también habría sido quien ordenó alterar el arma del crimen, una Glock de nueve milímetros. El ente investigador también precisó que el menor de edad fue engañado por el “El Costeño”, quien le dijo que, luego de disparar contra el precandidato, lo iban a recoger y que él tenía contactos en la Policía.

No obstante, la Fiscalía le dio validez a lo antes explicado por alias “Gabriela”, quien le dijo a las autoridades que, una vez el menor descendió del vehículo en donde tanto ella como Arteaga le entregaron el arma, “El Costeño” le dijo a la mujer que eso no era verdad, que no existía ningún contacto con la Policía y que solo buscaba tranquilizar al sicario. Es decir, nunca hubo un plan de escape para el menor de edad.

Uno de los elementos claves para dar con “El Costeño”, según la Fiscalía, fue un pago que realizó por la plataforma Nequi el día del atentado. Además de haber pagado el transporte del menor, también transfirió un dinero para comprarle unos alimentos. “El menor infractor arriba a la zona de El Golfito (...) y comienza a efectuar desplazamientos en el barrio, entrando a un establecimiento comercial en el cual compra un alimento y realiza el pago (...) la empleada del establecimiento toma una captura de pantalla del pago y en la captura aparece que quien realiza el pago fue Elder José Arteaga.

El prontuario de alias “El Costeño” y el riesgo de los procesados

La fiscal leyó un resumen del pasado criminal de Arteaga durante la audiencia de imputación en su contra. “Desde el año del año 2022 hizo parte de la organización criminal, a la fecha por determinar su nombre o seudónimo, ostentando el rol de sicario y encargado de coordinar el traslado de armas y bombas, así como aspectos de logística para la comisión de homicidios en La Estanzuela, Bosa, Las Cruces, Las Américas, Teusaquillo, entre otros de la ciudad de Bogotá”, dijo la funcionaria.

La fiscal del caso, además, aseguró que los procesados corren un riesgo latente tras su captura. “Tanto el señor Carlos (el conductor del Spark donde se le entregó el arma al menor) como Katerine han solicitado protección para ellos y para sus familias porque señalan que esta es una estructura criminal muy peligrosa y con muchos alcances y que podría tener riesgo su vida. De hecho, a través de la sección de análisis criminal del CTI, se emitió una alerta que en la que se indica que se estaría buscando afectar a las personas y testigos vinculados en este caso para que no declararan en contra de otros investigados”.

