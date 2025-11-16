Atentado con explosivos contra estación de Policía en Cali dejó a dos policías y un civil heridos

El pasado 10 de junio, una motocicleta bomba fue detonada justo al frente de la estación de Policía del barrio Los Mangos. En el hecho murió la persona que manipulaba el artefacto explosivo. Foto: Policía Metropolitana de Cali

Un nuevo hecho de violencia causó conmoción en la capital del Valle del Cauca. Cerca de la medianoche del sábado 15 de noviembre, la estación de Policía del barrio Los Mangos, ubicado al oriente de la ciudad de Cali, fue blanco de un ataque con explosivos. En el hecho resultaron heridas tres personas: dos policías y un civil que estaban cerca del lugar.

Según la información entregada hasta ahora por la Alcaldía de Cali y videos de cámaras de seguridad que ya están en manos de las autoridades, personas que se movilizaban en un vehículo cerca de la estación de Policía lanzaron el artefacto que detonó inmediatamente. Las tres personas que resultaron heridas fueron atendidas de inmediato y no revisten gravedad.

Tras el hecho, las autoridades llegaron al sitio, unidades de seguridad y emergencia acordonaron la zona aledaña a la estación de Policía, con el objetivo de descartar la presencia de más artefactos explosivos cerca de este lugar. Por ahora se desconocen detalles puntuales sobre el explosivo utilizado y sobre quién estaría detrás de este ataque a la fuerza pública.

El atentado a la estación de Policía Los Mangos se dio solo un par de horas después de que finalizó el Encuentro Nacional de Seguridad de Asocapitales, en el que participó el alcalde de la capital del Valle del Cauca, Alejandro Eder. Allí, el mandatario le expresó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, su preocupación por la situación de seguridad en su ciudad y en el departamento.

“En este espacio planteamos de manera conjunta la necesidad de fortalecer la inteligencia, dar golpes más contundentes a los criminales, reforzar la capacidad operacional de la fuerza pública, incrementar las capacidades para contener e investigar los homicidios, brindar mayor respaldo en el manejo de la alteración del orden público en las regiones, impulsar la cooperación internacional y brindar más protección para los alcaldes amenazados”, dijo el alcalde Eder tras la reunión.

La estación de Policía del barrio Los Mangos ya había sido blanco de otro ataque con explosivos este año. El pasado 10 de junio, una jornada en la que se registraron 24 acciones terroristas de las disidencias de las Farc en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, una motocicleta bomba estalló cerca de allí. El hombre que la conducía esquivó los controles de seguridad, luego aceleró y, en ese momento, el vehículo estalló. El conductor murió allí.

