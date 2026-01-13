Atentado contra el director de la cárcel de Neiva deja dos heridos, incluido un menor

Según la información entregada por las autoridades, el director de la cárcel y su hijo, de 11 años, fueron trasladados a un centro asistencial y están en grave estado de salud. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la ciudad de Neiva fueron víctimas de un atentado en la mañana de este martes 13 de enero de 2026. Se trata de Edgar Rodríguez Muñoz, director de la cárcel de la capital del Huila, y Renato Solano Osorio, subdirector del centro penitenciario. Junto a ellos se movilizaba un menor de 11 años, hijo del director del penal. El hecho dejó a dos personas gravemente heridas.

Según la información entregada por las autoridades, en el vehículo se movilizaban los dos funcionarios, el menor de 11 años y un conductor. Sobre las 7:03 de la mañana, a la altura del cementero Jardines El Paraíso, en la salida de Neiva hacia el municipio de Rivera, el vehículo particular en el que se transportaban al parecer fue asaltado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, quienes dispararon en al menos seis ocasiones.

Lea también: Minjusticia denunció que fue espiado ilegalmente, al parecer, por orden del MinDefensa

“En la vía a Rivera son interceptados por dos sujetos en motocicleta, los cuales disparan en repetidas ocasiones contra el vehículo donde se desplazaba el señor director y subdirector de la cárcel de Rivera Huila, los cuales eran acompañados por el hijo del señor director”, indicaron en el reporte oficial de la Policía Nacional.

El subdirector Solano Osorio, según han dicho las autoridades hasta el momento, recibió dos impactos de bala en el abdomen y el tórax. El menor de 11 años, hijo del director, recibió otro impacto de bala en su cabeza y se encuentra en estado crítico. Tanto el director Rodríguez Muñoz como el conductor del vehículo salieron ilesos. Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, de Neiva.

Le puede interesar: Los casos y retos claves para la Corte Constitucional en 2026

Las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad en toda la zona del atentado para tratar de dar con los responsables del crimen. El director Rodríguez Muñoz estaba al frente de la cárcel de Neiva desde hacía solo unos días. Aunque aún no se sabe quién estaría detrás del atentado ni los móviles del mismo, las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con el trabajo de los funcionarios en el Inpec.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.