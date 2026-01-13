Minjusticia denunció que fue espiado ilegalmente, al parecer, por orden del MinDefensa

El alto funcionario dijo que las chuzadas a su teléfono habrían ocurrido cuando ejercía como secretario de Transparencia de la Presidencia. Foto: El Espectador - Jorge Londoño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una fuerte denuncia hizo el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, en la mañana de este martes 13 de enero de 2026. El alto funcionario dijo que entre agosto y noviembre de 2025 su celular estuvo chuzado con el software espía Pegasus. Agregó además que la orden de rastrear sus comunicaciones e infiltrar su información personal habría llegado desde dentro del propio gobierno: señaló directamente al Ministerio de Defensa.

La denuncia la hizo por medio de un video de redes sociales en el cual el ministro encargado señaló que un informe forense realizado en Estados Unidos, luego de notar problemas en sus comunicaciones y situaciones irregulares con los chats y archivos de su celular personal, reveló que el equipo estuvo intervenido por un lapso de al menos tres meses en los que las personas detrás de esa movida ilegal tuvieron acceso a toda su información.

Para esa fecha, Idárraga era el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, donde adelantaba investigaciones relacionadas con posibles casos de corrupción. Justo el ministro dijo que el espionaje ilegal en su contra estaría relacionado con las denuncias que hacía desde su cargo y le pidió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, que “dé la cara” y le explique por qué se habría dado esa orden de adelantar “una campaña de desprestigio”.

Lea también: Los casos y retos claves para la Corte Constitucional en 2026

“Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia. La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”, indicó el ministro Idárraga por medio de una publicación en su cuenta de X.

Según la denuncia del ministro, entre agosto y noviembre de 2025, tiempo durante el cual habría estado infiltrado su celular, las personas detrás de las chuzadas habrían accedido a 2,3 gigas de información sensible, como denuncias de corrupción, fuentes y hasta conversaciones con el presidente Petro. “Se registraron más de 8.700 infiltraciones al teléfono y al menos en 124 ocasiones activaron ilegalmente la cámara y el micrófono”, dijo.

Le puede interesar: Capturan a presunto responsable del atentado del Eln a Batallón de Aguachica, Cesar

Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia.



La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien… pic.twitter.com/KYuYc2swiO — Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) January 13, 2026

“No solamente bastó haber infiltrado a Pegasus en mi celular, sino que adicionalmente, según un informe de contrainteligencia, se vino una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar recursos públicos para perseguirme a mí y a mi familia, buscando supuestamente las fuentes que estaban dándome los elementos necesarios para destapar grandes escándalos de corrupción al interior del sector Defensa”, dijo el ministro Idárraga.

El alto funcionario dijo además que ya se radicó una denuncia penal contra persona indeterminada, para que la Fiscalía General de la Nación investigue las presuntas chuzadas a su celular por medio del software Pegasus. Agregó que también le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que revise la situación, sumado a las denuncias que ha hecho por la “persecución” en su contra, relacionada con las denuncias de corrupción.

Más contenido: MinDefensa inicia agenda en EE. UU. para consolidar cooperación en lucha contra narcotráfico

“Espero que en esta oportunidad la Fiscalía General de la Nación vaya a fondo y esclarezca todos los elementos que llevaron a esta situación de contrainteligencia soportada de manera ilegal en mi contra, en contra de mi privacidad, en contra de los denunciantes de corrupción de este país”, señaló el ministro. Además, en una conversación con Caracol Radio dijo que no confía en el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y que espera que explique las razones detrás de las supuestas chuzadas.

Finalmente, el alto funcionario le pidió a la Contraloría General de la República que “de manera pronta” adelante una inspección en el Ministerio de Defensa, con el objetivo de “verificar qué está pasando con los gastos reservados del sector defensa y de la contrainteligencia nacional”. Además, cuestionó el manejo de recursos por parte de esa cartera. “¿Se están utilizando con qué fin? ¿Con el fin de atacar a quienes están luchando contra la corrupción? ¿De atacar a sus propios funcionarios? Esto se tiene que esclarecer”, concluyó.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.