Exministro Prada denunció ante la Fiscalía a Benededetti por polémicos audios

Fotografía de archivo fechada el 30 de agosto de 2022 que muestra al wxembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, mientras habla durante una entrevista con Efe en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez /ARCHIVO Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

El exministro del Interior de gobierno de Gustavo Petro, Alfonso Prada, anunció a través de su cuenta de Twitter que denunció ante la Fiscalía General al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. La denuncia se da luego de que el pasado domingo 4 de junio la revista Semana revelara unos audios de Armando Benedetti, dirigidos a Laura Sarabia, la exjefa de gabinete del primer mandatario en el que es mencionado el mismo Prada.

Hemos denunciado en la @FiscaliaCol las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones. Aquí pueden ver la denuncia radicada. 👇🏽 pic.twitter.com/pjLOUv9uDV — Alfonso Prada (@alfonsoprada) June 5, 2023

Benedetti señaló en los audios que Prada mientras fue ministro del Interior “se robó el Ministerio con la mujer”. A lo que el exministro respondió que esas afirmaciones a través de su cuenta de Twiiter son “total y absolutamente falsas”. En la denuncia, el exministro Prada también indicó que en su paso por el Gobierno “no fue ordenador del gasto” ni sugirió a otros funcionarios serlo, así como tampoco, según recalcó, influyó en contratos desde el Ministerio del Interior.

Tras la publicación de los audios, el exministro Prada señaló que mientras estuvo en esa cartera ministerial siempre obró con total transparencia, “y consagramos todo nuestro esfuerzo a que no hubiese margen para la corrupción. Testigos todos en el Ministerio. Hemos denunciado en la Fiscalía las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones”, señaló el político, quien también anunció que su abogado será el abogado Andrés Garzón Roa.

En la noche del domingo, la revista Semana publicó una serie de audios de Benedetti en los que parece amenazar al gobierno con entregar detalles que puedan impactar severamente su imagen. En los audios, que parecen estar dirigidos a Sarabia, Benedetti está molesto por no ser atendido por el gobierno la semana pasada. El exembajador manifestó sentirse “humillado”.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, señaló Benedetti en los audios recogidos por Semana.

Y agregó: “Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, se escucha en los audios, “Nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa, no gana nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento: ‘tengo que ir a grabar’, no sé qué mondá y tú emputada y la gente, nada, ‘¿qué hace usted aquí?’ ¿Qué es eso, Laura?”.

