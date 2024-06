Aumentan seguridad de la directora de la cárcel La Modelo tras amenazas de muerte

La mayor Nancy del Socorro Pérez fue designada como directora (e) de la cárcel La Modelo de Bogotá, tras el asesinato del coronel (r) Élmer Fernández. Foto: INPEC

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) anunció mejoras en el esquema de seguridad de la directora encargada de la Cárcel La Modelo, Nancy del Socorro Pérez, tras las recientes amenazas que recibió en su contra. La mayor Pérez fue quien que ocupó el cargo luego del homicidio del coronel Élmer Fernández el pasado 16 de mayo en el norte de Bogotá.

De acuerdo con el Inpec, la directora encargada del penitenciario cuenta con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde el 2019. Este mismo esquema, señala la entidad, fue mejorado hoy jueves 6 de junio, pues se habría efectuado un cambio de vehículo, pasando de uno convencional a uno blindado.

Estos cambios en el esquema de protección de la funcionaria se dan luego de las amenazas que ha recibido desde que tomó las riendas del centro penitenciario ubicado en Bogotá. El pasado 5 de junio, a través de un panfleto, le piden a la alta funcionaria que traslade a dos presos de uno de los patios del penal en un plazo de tres días o correría con la misma suerte del exdirector Fernández.

“Señora directora, con el debido respeto que usted se merece, le doy 72 horas para que me saque estas dos personas del patio 4A son del pasillo 8 Viloria y Tolima, si en 72 horas estas personas están no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas todavía allí en esa cárcel hago objetivo militar a usted y la guardia”, dice textualmente el panfleto que, según fuentes del Inpec, habría sido enviado por el recluso Jhon Keneber Cardes, alias El Cebollero.

“Los privados de la libertad mencionados en el panfleto amenazante ya fueron identificados y se trabaja con la Policía Nacional para realizar la investigación pertinente, a fin de adelantar las acciones penales del caso”, agregó el Inpec mediante un comunicado. No obstante, en las últimas horas de este jueves 6 de junio, la Policía Metropolitana informó de la captura de un hombre quien habría sido el encargado de arrojar estas amenazas en la puerta principal del centro penitenciario.

“La Policía ha dispuesto de un componente de las más altas capacidades para investigar a quienes están detrás de este hecho que afecta la tranquilidad de los funcionarios”, informó el coronel, William Javier Lara Avendaño, subcomandante Policía Metropolitana de Bogotá. El hombre, quien al parecer es un habitante de calle, fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de amenazas.

