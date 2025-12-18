Autoridades anuncian estrategia para atender crisis de seguridad en Cauca Foto: Fuerzas Militares

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras concluir el consejo de seguridad realizado en Popayán (Cauca), la cúpula militar y el Ministerio de Defensa anunciaron una serie de medidas para enfrentar la crisis de orden público que vive Cauca, luego del hostigamiento armado de más de diez horas registrado en el municipio de Buenos Aires, el pasado 16 de diciembre.

Las autoridades atribuyen este ataque a alias “Max Max”, señalado líder de la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, grupo bajo el mando de “Iván Mordisco”. El ministro Sánchez anunció una recompensa de hasta COP 500 millones por información que permita la captura de alias “Max Max”.

Lea: Él es alias “Max Max”, líder disidente que estaría detrás del ataque en Buenos Aires (Cauca)

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que la estrategia acordada se sustenta en dos ejes principales: prevención y protección. “El enfoque de la estrategia que hemos revisado por parte de la cúpula militar y policial y escuchando las preocupaciones de todos los órganos como Ministerio de Defensa y responsables de la seguridad, estamos enfocados en dos líneas importantes”, señaló.

Según indicó el ministro, se incrementarán las capacidades operacionales mediante el refuerzo del pie de fuerza y el traslado de tropas desde otras regiones del país. El objetivo, explicó, es profundizar la ofensiva contra los grupos armados ilegales que operan en el departamento.

La segunda línea corresponde a la protección y contempla el fortalecimiento de las estaciones de Policía consideradas más vulnerables. En ese contexto, Sánchez advirtió sobre los riesgos asociados al próximo año electoral. “Ahora ingresamos al último año del gobierno, pero sobre todo al año de las elecciones. Y la historia nos ha dicho que aquí buscan incrementar las acciones terroristas” como una forma de presión política, afirmó.

El ministro también destacó que uno de los pilares de la estrategia será el fortalecimiento de la inteligencia y llamó a la colaboración ciudadana. “La primera línea que fortalecemos entonces es en temas de inteligencia y aquí invito a toda la comunidad, especialmente a la comunidad de Buenos Aires, de Suárez, de Morales, de Cajibío, de Santander, de Quilichao, de Miranda, de Corinto, de Caloto, incluso también de El Patía, que son los que han recibido principales ataques criminales a las estaciones de policía”.

¿Por qué tardaron en llegar los refuerzos en Buenos Aires?

Durante el mismo encuentro, el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo, explicó las razones por las cuales los 17 policías que permanecían en la estación de Buenos Aires tuvieron que esperar cerca de siete horas para recibir apoyo, en medio del ataque.

En contexto: Siete horas sin refuerzos: así fue el hostigamiento armado en Buenos Aires (Cauca)

“Quiero decirles que cuando suceden eventos como el que sucedió en Buenos Aires, lo primero que se hace es iniciar un planeamiento detallado para poder reaccionar y poder apoyar a nuestros hombres que están en riesgo”, afirmó el oficial.

El general relató que el ataque fue planificado por la estructura Jaime Martínez y que incluyó el uso de drones contra la estación de Policía. “Los policías son como si fueran nuestros soldados y sentimos cualquier cosa que les suceda a ellos igual. Ese día lo que sucedió fue efectivamente un ataque planeado por la estructura Jaime Martínez sobre la estación de policía de Buenos Aires, donde teníamos allá 17 hombres de policía”.

Una vez se conoció el hostigamiento, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) entre Policía y Ejército y se inició la planeación de la respuesta. Sin embargo, los accesos terrestres fueron bloqueados con vehículos y explosivos, lo que obligó a diseñar una operación aerotransportada.

De acuerdo con Cardozo, las condiciones meteorológicas impidieron una intervención inmediata. Aeronaves de la Fuerza Aérea y aviones Super Tucano intentaron ingresar desde primeras horas de la mañana, pero el mal tiempo lo impidió. “Las limitaciones de los apoyos aéreos son siempre las condiciones meteorológicas y sobre esas condiciones meteorológicas pues no podemos nosotros vulnerar la seguridad de nuestras aeronaves y de nuestras tripulaciones”, explicó.

Una vez mejoró el clima, declaró Cardozo, se ejecutó la operación aérea con tres rotaciones en las que fueron desplegados 92 uniformados, 66 del Ejército y 26 de la Policía, en puntos estratégicos del municipio. Las tropas fueron recibidas con fuego y, tras su ingreso, los atacantes iniciaron el repliegue. Posteriormente, se evacuó a los heridos y se logró estabilizar la situación de seguridad.

“Nunca dejamos a un hombre atrás. Eso lo tiene que tener claro todo el pueblo colombiano porque nosotros somos los primeros en estar preocupados por la vida y la integridad de nuestros hombres”, enfatizó el comandante del Ejército, al reiterar que todas las decisiones operacionales buscaron evitar mayores riesgos y proteger la vida de los uniformados.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.