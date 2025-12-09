Autoridades investigan atentado contra peaje en Antioquia atribuido al ELN Foto: Archivo Particular

Un ataque con explosivos afectó en la madrugada el peaje Palo Cabildo, en la vía vieja que comunica a Copacabana con Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá. Según reportes preliminares, varios hombres que aseguraron pertenecer al Eln obligaron a los trabajadores a abandonar la caseta antes de activar un artefacto que destruyó parte de la infraestructura. No se reportaron personas heridas.

Testigos señalaron que los sujetos llegaron en motocicleta y advirtieron a los empleados que evacuaran, minutos antes de la detonación. La vía permanece cerrada mientras los grupos antiexplosivos realizan inspecciones para descartar nuevos riesgos.

El alcalde de Girardota, Kevin Bernal, confirmó que el hecho ocurrió hacia las 4:30 de la mañana. En el atentando se “detonó un artefacto explosivo de bajo poder, pero previamente pasaron dos sujetos en una motocicleta dando aviso a los empleados del peaje que debían evacuar porque se iba a presentar una detonación y efectivamente minutos posteriores se presenta esa detonación”, señaló.

El mandatario explicó que la Autopista Norte también tuvo que ser cerrada, y agregó que un hecho similar ocurrió en otro punto del corredor. “También tenemos reporte que a esa hora, a la misma hora, en el otro peaje, el peaje El Trapiche, pasa un taxi también dando el mismo aviso, pasan unos sujetos en un taxi dando aviso que va a detonar también el artefacto minutos posteriores ahí en El Trapiche, pero allá sí no detonó. En estos momentos se encuentran antiexplosivos y la Fuerza Pública”.

Noticia en desarrollo...

