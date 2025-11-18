Procuraduría abre indagación a Coljuegos por contrato que cambiaría reglas del Baloto

La junta directiva habría cambiado las reglas del juego. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Procuraduría General de la Nación dio inicio a una indagación previa contra Coljuegos por “presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la explotación del juego de suerte y azar Baloto”.

Según indicó el órgano de control, al parecer, la Junta Directiva de la empresa de juegos habría adoptado “decisiones determinantes para el proceso licitatorio”, las cuales incluirían modificaciones al reglamento del juego, flexibilización de requisitos del proceso y la reducción de la tarifa de explotación económica que debe pagar Coljuegos al Estado.

Lea: “Le imploro que piense en una alternativa”: defensora Marín a Petro sobre bombardeos

La Procuraduría señaló indagar la viabilidad técnica, jurídica y financiera de las decisiones que tomó la Junta Directiva de la empresa, “específicamente respecto de los acuerdos mediante los cuales se redujeron las tarifas de explotación y se flexibilizaron los términos del proceso, lo que podría comprometer la destinación de recursos al sistema de salud“.

Por ello, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal solicitó realizar pruebas para identificar a los posibles responsables de los hechos aparentemente irregulares y establecer las circunstancias, el tiempo, modo y lugar en que se llevó el actuar.

Le puede interesar: Presidente Petro es reconocido como potencial víctima en caso contra exfiscal Mario Burgos

Esta indagación previa se da luego de que el pasado 2 de febrero, en una entrevista con El Espectador, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, señalara que en 2024, la empresa había reportado un recaudo histórico de 1 billón de COP para el sistema de salud. Esta fue la cifra más alta registrada por la entidad, convirtiéndola en uno de los sectores que más impulsaron el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.