Blessd desmiente que amenazó al mánager de su imitador

Stiven Mesa Londoño más conocido como Blessd es un cantante antioqueño de música urbana. Foto: Cortesía

Blessd, el popular cantante colombiano de reggaetón, acaba de responder a través de redes sociales con relación a una denuncia que fue interpuesta en la Fiscalía en su contra en las últimas semanas. El artista y su equipo de trabajo habrían amenazado al manager de su imitador con el fin de que, supuestamente, dejara de promocionar sus shows. Sin embargo, tras conocerse públicamente la denuncia que se interpuso ante el ente investigador, Stiven Mesa Londoño, nombre real del reggaetonero, se pronunció.

Lea aquí íntegramente el comunicado emitido por Blessd:

El mánager del imitador de Blessd, Andrés Felipe Sánchez, denunció a Blessd el original el pasado 2 de junio, un día después de los hechos denunciados y, según su relato, fue contactado por el propio reguetonero para que fuera a su estudio, ubicado en Medellín. Aunque Sánchez pensó que iba a ser una amable reunión, pues Blessd había compartido algunos videos de su doble en redes sociales, terminó siendo lo contrario, según el mánager Sánchez. De acuerdo con el denunciante, Blessd y su equipo de trabajo los amenazaron por estar realizando shows remunerados en varias zona del país. Incluso, ya tenía una gira en Europa para presentar al doble de Blessd.

Sánchez cuenta que lo intimidaron con un arma de fuego y que le pidieron firmar un papel en el que se comprometía a no explotar la marca comercial del cantante de reguetón, que hace parte de la nueva camada de artistas urbanos de Medellín como Feid y Ryan Castro. El denunciante Sánchez le dijo a El Espectador que dejó de promocionar al doble de Blessd, que canceló esas presentaciones y devolvió los dineros anticipados que le giraron por los shows. También señaló que su representado iba a ser entrevistado por un investigador de la Sijín de la Policía.

Sin embargo, Blessd señala que: “En ningún momento se le forzó a quedarse en la reunión, ni se le secuestró, ni se les impidió llevar el carro, al contrario, y como se ve en el video con el que cuenta mi equipo, al señor Andrés le fue solicitado llevarse el carro, pero el no quiso y después llegó con policías grabando para decir que le tenían retenido el carro, sin embargo, fue él quien no se quiso ir y no quiso llevarse el carro cuando se terminó la reunión y todos se fueron del estudio. Pese a que se les ofreció la posibilidad de hacer un acuerdo y teniendo en cuenta que esta reunión, faltando a la verdad, fue utilizada para desacreditarme, el equipo de abogados ya dio inicio a las acciones legales, información esta que no ha revelado el señor Andrés pese a haber sido notificado”.