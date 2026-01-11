Cabecillas de “Los Pepes” y “Los Costeños” serán trasladados a cárceles en Barranquilla

Digno Palomino (izquierda), líder de "Los Pepes", y Jorge Eliécer Díaz (derecha), jefe de "Los Costeños", durante la firma de la tregua en la cárcel La Picota. Foto: Archivo Particular

Con el fin de sostener la tregua de paz entre las bandas criminales “Los Pepes” y “Los Costeños”, que termina el próximo 20 de enero, el Ministerio de Justicia anunció el traslado carcelario de sus máximos cabecillas, pero bajo estrictas condiciones de vigilancia.

Así lo detalló el ministro encargado de esa cartera, Andrés Idárraga, a través de un comunicado en el que explica que los jefes de esas estructuras ilegales, Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, “no van a un hotel”, pero firmará el traslado en coherencia con la política de paz urbana del presidente Gustavo Petro.

La solicitud llegó el pasado 9 de enero, cuando el consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, envió formalmente una comunicación al ministro Idárraga para que evaluara el traslado intramural de los máximos cabecillas a centros de reclusión en Barranquilla con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua. En respuesta a la petición, el ministro detalló las condiciones.

“La solicitud de traslado la recibí ayer por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población”, señaló el ministro Idárraga.

Según detalló el jefe de esa cartera, los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Asimismo, explicó que la medida se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales.

