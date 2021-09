Cadena perpetua: distintas posturas jurídicas sobre la decisión de la Corte

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió tumbar definitivamente la iniciativa que buscaba imponer cadena perpetua a violadores de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Tras la decisión, se han manifestado distintas posturas en las esferas sociales y políticas sobre el tema. En El Espectador expertos constitucionalistas y penalistas dieron su opinión y fundamentos sobre este hecho.

Tras el anuncio del alto tribunal de tumbar la cadena perpetua en Colombia y el debate que se ha dado sobre el mismo, el abogado penalista Rodrigo Parada desde su experiencia considera que, “más que las penas en Colombia, lo cierto es que el sistema penitenciario no funciona. La pena en Colombia tiene varios fines y entre esos está la resocialización. Si el sistema no funciona, la pena no cumple con el fin”. Así mismo, el penalista le manifestó a El Espectador que, “en Colombia la pena no previene, porque al final de cuentas los delitos se cometen muchas veces en escenarios donde la persona no considera si puede cometer o no un delito”. A su vez, Parada dijo que “ni el sistema carcelario es idóneo, en términos de resocialización, ni el derecho penal termina siendo una herramienta adecuada para este tipo de conductas”.

“Normativamente en Colombia la cadena perpetua es imposible”, manifestó que abogado a este diario. Igualmente manifestó que, “la pena se le impone como una sanción a quien incumple un contrato social, con esto la persona examina su comportamiento y se busca que se incorpore nuevamente a la sociedad”. Para Parada, la cadena perpetua significaría decirle a la persona, “no importa lo que hagas, nunca vas a reincorporarte (...) una persona que nuca va a poder hacer nada con su vida y eso desconoce todo el concepto de resocialización”.

Otro de los expertos consultados por este periódico fue el constitucionalista Juan Manuel Charry, que ante la decisión del alto tribunal consideró que, “en Colombia las penas no son disuasivas ni previenen la comisión de un delito”. A su vez, el abogado manifestó, desde su postura, que en el país “no existe una relación entre penas más altas y la disminución en los delitos”, razón por la cual, según Charry, la cadena perpetua realmente no tendría ningún beneficio efectivo.

Para el constitucionalista, la idea de cadena perpetua, como estaba planteada, con oportunidad de revisión a los 25 años de estar cumpliendo la condena, sí ofrecía oportunidad de resocialización, pues, según manifestó, después de ese tiempo se evaluaría su proceso para ver si era apto para volver a la sociedad. Así mismo, consideró Charry, que la reparación a las víctimas con la pena sería posible solo si el victimario tiene la capacidad económica de repararlas, de lo contrario, según el abogado, solo serían reparaciones simbólicas.

“El tema de la cadena perpetua tiene sus detractores y simpatizantes, discurso de derechos humanos y de los niños, etc., (...) yo creo que la Corte cometió un error porque lo que está haciendo es juzgar el contenido de la reforma con una tesis de que no se puede camiar la esencia de la Constitución, pero no tenemos claro cuál es la esencia de la Constitución”, expresó el constitucionalista. “En la práctica lo que estamos haciendo es frenar la reforma a la Constitución, en este caso, con el tema de la cadena perpetua”, manifestó el abogado.

El también penalista Marlon Díaz, en entrevista con este diario aseguró que para prevenir o castigar conductas violentas contra niños, niñas y adolescentes en el país, “mientras no haya penas adecuada, o por lo menos mejor que la prisión, lo mejor será seguir con las estipuladas en el Código Penal”. A su vez, Díaz respaldó la decisión de la Corte argumentando que la cadena perpetua es violatoria de los Derechos Humanos e implementarla sería “hacer una modificación regresiva a la Constitución”.

“La única manera en que se implementara la cadena perpetua es que se hiciera una nueva Constitución Política”, aseguró el penalista. También así, el abogado dijo que, en este momento, la pena sería completamente incompatible con la idea de resocialización, según expresó, “es absurda la implementación de la cadena perpetua, porque va en contra de uno de los pilares fundamentales que es la resocialización”.