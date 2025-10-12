Cae red de trata de personas que enviaba jóvenes a Europa para prostituirlas

De acuerdo con la Fiscalía, Giraldo Betancur sería el líder de la red y se encargaba de financiar la obtención de pasaportes, visas, tiquetes y hospedaje. Foto: Fiscalía

Una red de trata de personas señalada de reclutar mujeres en Medellín (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca) con falsas promesas laborales en Europa fue desmantelada tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con Europol y autoridades de varios países.

La investigación señaló que las víctimas eran trasladadas a naciones como Malta, Croacia, Montenegro y Albania, donde eran despojadas de sus pasaportes y obligadas a ejercer actividades sexuales para pagar supuestas deudas que oscilaban entre 3.000 y 4.000 euros.

Las mujeres, en su mayoría en condiciones de vulnerabilidad, recibían ayuda en Colombia para tramitar pasaportes, obtener tiquetes aéreos y cubrir gastos de viaje. Una vez en el extranjero, eran sometidas a explotación sexual, maltratos físicos y psicológicos, y amenazas para impedirles denunciar ante las autoridades.

En total, nueve presuntos integrantes de la organización fueron capturados y judicializados: Lukas Giraldo Betancur, Óscar Arbey Ospina Ocampo, Mario Augusto Giraldo Hernández, Natalia Jaramillo Holguín, María Camila Correa Muñoz, María Paulina Restrepo Benítez, Diana Jaidivy Hernández Álvarez, Michell Dahiana Gaviria Ramírez y Grecia Alejandra Duarte Guzmán.

De acuerdo con la Fiscalía, Giraldo Betancur sería el líder de la red y se encargaba de financiar la obtención de pasaportes, visas, tiquetes y hospedaje, aprovechando su doble nacionalidad para emitir cartas de invitación y facilitar el ingreso de las víctimas a países europeos.

Natalia Jaramillo Holguín, por su parte, habría utilizado una agencia de viajes en Pereira (Risaralda) para suministrar los tiquetes. Los demás judicializados cumplían funciones de contactar a las víctimas, organizaban toda la logística de su viaje y las acompañaban y vigilaban en diferentes momentos.

Los nueve detenidos fueron presentados ante jueces de control de garantías por fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Medellín. La Fiscalía les imputó, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, trata de personas y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

