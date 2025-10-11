Así fue el operativo que desmanteló 14 túneles del Clan del Golfo usados para extraer oro ilegal

En el operativo participaron 140 soldados del Ejército Nacional, adscritos a la Séptima Brigada, junto con 120 uniformados de la Policía Nacional. Foto: Policía

En un operación de la Fuerza Pública se logró el “golpe más grande de la historia contra la minería ilegal”, de acuerdo con el presidente Gustavo Petro. La acción, desarrollada en el municipio de Buriticá (Antioquia), permitió la incautación de 14 inmuebles con túneles utilizados para la extracción ilegal de oro, cuyo valor anual se estima en tres billones.

El mandatario señaló que esa producción ilícita era controlada por el Clan del Golfo, organización que habría utilizado las ganancias para financiar su estructura armada y el tráfico de armas en la región. “Los actuales grupos armados son grupos que giran alrededor de la economía ilícita; sin economía ilícita deja de existir la mafia armada”, afirmó Petro.

En el operativo participaron 140 soldados del Ejército Nacional, adscritos a la Séptima Brigada, junto con 120 uniformados de la Policía Nacional, apoyados por posiciones artilladas y drones de reconocimiento.

El presidente anunció que los 14 túneles decomisados serán titulados a cooperativas de pequeños mineros tradicionales de Buriticá, como parte de una estrategia para reemplazar la minería ilegal por una economía formal.

Aquí en Buriticá, Antioquia, con 140 hombres y mujeres de la séptima Brigada y 120 de la policía nacional y posiciones artilladas con operaciones con drones de la fuerza pública, hemos dado el golpe más grande de la historia contra la minería ilegal.



Petro agregó que el Gobierno comprará el oro “unos pesos por debajo del precio internacional, para pagar el impuesto local a los municipios auríferos como regalía. La cooperativa pagará a sus socios de acuerdo con sus estatutos, ojalá cumpliendo los aportes a salud y pensiones”.

El jefe de Estado recordó que la Agencia Nacional de Minería tendrá la misión de acelerar la titulación formal de los pequeños mineros, mientras que otras instituciones deberán fortalecer la presencia estatal en las regiones donde antes predominaba la economía ilegal.

