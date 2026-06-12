Cae red internacional de explotación sexual infantil en operativo liderado por Colombia

Las pesquisas permitieron establecer que la organización había difundido más de 1.275 videos y 539 imágenes de abuso sexual infantil. Foto: DIJIN

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Una operación coordinada entre autoridades de Colombia, Perú, Estados Unidos y otros países desarticuló una red transnacional dedicada a la distribución de material de explotación sexual infantil a través de internet. Como resultado de la investigación, fueron capturadas 20 personas en siete países.

De acuerdo con las autoridades, la investigación comenzó el 17 de febrero de 2025, cuando analistas del Centro Cibernético Policial detectaron una estructura criminal que operaba en la denominada “red profunda” o deep web para distribuir material de explotación sexual infantil y evadir los controles de las autoridades.

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Las pesquisas permitieron establecer que la organización había difundido más de 1.275 videos y 539 imágenes de abuso sexual infantil. Las víctimas eran niños y niñas de entre 5 y 10 años de edad. Según las autoridades, los responsables compartían enlaces y contenidos a través de grupos de mensajería instantánea y plataformas ocultas en internet.

Gracias al intercambio de información entre agencias internacionales, los investigadores lograron identificar a 20 presuntos integrantes de la red criminal, en siete países: cinco en Perú, cuatro en Colombia, tres en Ecuador, tres en Paraguay, dos en Brasil, dos en España y una en Honduras.

En Colombia, los operativos se desarrollaron de manera simultánea en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva y el municipio de Contadero, en Nariño, donde fueron detenidos cuatro presuntos enlaces de la organización. Las actuaciones fueron lideradas por la Unidad Nacional Especial de Investigación de Delitos contra los Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía General de la Nación.

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Durante los procedimientos, las autoridades incautaron más de 58 elementos de prueba. Además, una inspección forense preliminar permitió detectar seis grupos virtuales dedicados a la distribución de material de explotación sexual infantil, integrados por más de 124 usuarios de distintos países.

Frente a las capturas internacionales, cinco personas fueron capturados en Perú durante operativos realizados en mayo de 2026 en Lima y en los departamentos de Tacna y San Martín. Las diligencias estuvieron a cargo de la División de Ciberprotección Infantil de la Policía Nacional del Perú.

El operativo fue liderado por la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Centro Cibernético Policial. La acción contó además con el apoyo del Centro Americano contra el Cibercrimen de AMERIPOL y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.

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